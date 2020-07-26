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Яке свято сьогодні, 26 липня

У неділю 26 липня православні віряни святкують Собор архангела Гавриїла, а у світі відзначають День парашутиста.

Іменини 26 липня святкують: Антон, Степан, Гавриїл, Юліан.

Прикмети на 26 липня:

  • граки в зграї зібралися – скоро осінь настане;
  • сильний дощ йде – до неврожаю;
  • темні хмари на небі свідчать про зміну погоди;
  • бджоли з ранку на луг вирушили – знак, що весь день погода буде сонячною;
  • якщо жито достигло, то можна вирушати в ліс і збирати підберезники;
  • якщо під час гроз дме західний чи північно-західний вітер, то скоро дощ закінчиться;
  • риба хвостом б’є – на гарну погоду.

Читайте: Календар свят на липень 2020

Що не можна робити 26 липня:

  • за звичаєм, перший сніп не можна жати нікому, окрім старшої жінки в сім’ї;
  • якщо у цей день грім та блискавки, то залишайтеся вдома;
  • не можна збирати врожай на полі, якщо йде дощ.

Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.

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