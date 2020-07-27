Погода в Дніпрі на тиждень з 27 по 31 липня 2020 очікується дуже спекотною. Наприкінці тижня пройдуть дощі грозами.

У понеділок, 27 липня, вдень очікується мінлива хмарність, а температура повітря прогріється до 29-31°. Вночі очікується 17-19° тепла. Вітер східний, без опадів.

У вівторок, 28 липня, очікується сонячна погода. Вдень температура повітря становитиме 30-32°, вночі 17-19°. Вітер східний, без опадів.

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Середа, 29 липня, стане найспекотнішим днем тижня. Вдень температура повітря становитиме 32-34°, вночі 17-19°. Очікується сонячна погода, без опадів. Вітер південно-західний.

У четвер, 30 липня, пройдуть дощі. Вдень температура повітря становитиме 31-33°.

У п’ятницю, 31 липня, очікуються дощі з грозами, а також зниження температури. Вдень 25-27°. Вітер західний.

Погода в Україні на осінь і зиму

Літо в Україні триватиме до початку жовтня, а погода осінню 2020 і зимою 2021 очікуються тепліше, ніж зазвичай.

Імовірність того, що зима буде морозною, становить менше 10%. Українців чекають відлиги і невеликі морози.