День ангела Володимира: привітання у листівках

День ангела Володимира відзначається 28 липня.

Свято присвячується князю Володимиру, який в 988 році хрестив Русь. До слова, це сталося якраз 28 липня. Цього ж дня в Україні відзначається свято Хрещення Русі.

Його заснував третій президент України Віктор Ющенко в 2008 році.

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Привітання з Днем ангела Володимира можуть бути будь-які. Увагу можна приділити за допомогою СМС, дзвінка або листівкою на будь-який месенджер.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем ангела Володимира.

Церковні свята в Україні

В Україні є багато свят. Вони діляться на офіційні, неофіційні і церковні.

Головним днем в церковному календарі є Великдень. Від нього залежать дати перехідних свят. Більшість цих дат пов’язані з життям Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці.

Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже всі важливі дати.