Прогноз погоди в Україні на робочий тиждень свідчить про доволі перемінну погоду. На Заході будуть переважно дощі, а на лівобережній Україні – тепло та сонячно.

У вівторок, 28 липня, середня температура повітря в Україні вдень коливатиметься від +28 до +32 градусів, а вночі опускатиметься до +18.

Дощі з грозами очікуються за Заході, у Донецькій області та в Криму.

На середу, 29 липня, синоптики прогнозують потепління до +34 градусів вдень, а вночі – до +20.

Рясні дощі очікуються лише у західних областях.

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У четвер, 30 липня, дощі вже будуть майже не всій території України, а стовпчик термометра на Заході опуститься до +25 градусів, а от на лівобережній Україні місцями дійде до +35.

Сонячно буде на Сході та Півдні.

А от 31 липня погода різко зміниться – дощі підуть на Схід, а на Заході буде сонячно. Однак середня температура повітря на всій території країні триматиметься в районі +25 градусів вдень.

До слова, погода в Україні сьогодні, 27 липня, буде дощовою на Заході та сонячною на Сході, однак температура повітря сягатиме +30 градусів.