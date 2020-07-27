Гороскоп на 27 липня 2020 для всіх знаків зодіаку просить Терези і Скорпіонів ні з ким не спілкуватися, Раків – ігнорувати плітки, а Левів достроково переводить у вівторок.

Овен

П’ятірка чаш

Будь-які печалі, які ви сьогодні не відкинете одразу ж, залишаться з вами на довгий час і будуть повільно отруювати життя. Тому постарайтесь у всьому, що не так, знаходити сьогодні і хорошу, хоча б трохи, сторону.

Телець

Перевернута Десятка мечів

Сьогодні все може іти не так і засмучувати, і єдине, чим може розрадити Тельців гороскоп на 27 липня – це тим, що гірше вже не буде. Сьогодні – найнижча точка тижня, і якщо ви переживете її, решта днів приноситиме радість і повертатиме спокій і віру в себе.

Близнюки

Сімка мечів

Все сьогодні буде підштовхувати до того, щоб піти обхідним шляхов, трохи прибрехати, обдурити в дрібницях. намагайтесь опиратися: Сімка мечів – така карта, що й сама любить ставити підніжки. Якщо підете за нею, дуже скоро вона поверне все так, що обмани та прибріхування розкриються, а обхідний шлях закінчиться глухою стіною.

Рак

Перевернута Трійка чаш

Увага: довкола Раків сьогодні генеруються плітки і базікання, причому самі Раки до цього стосунку не мають жодного. Це може відволікати, бісити, злити. Найголовніше – не беріть в цьому участі, не підтримуйте те, що відбувається. Тоді все швидко розвидніє саме собою.

Лев

Шістка мечів

Всі знаки як знаки, але Левам гороскоп на 27 липня видає одразу квиток в майбутнє. Ваа карта говорить, що ви готові рухатись далі, в якийсь новий етап свого життя, і залишити те, що тягне на дно, позаду. Так і робіть, доброї дороги.

Діва

Перевернутий Повішений

Якщо ви робите щось, що не подобається вам, але терпите, а не намагаєтесь змінити це. сьогодні подумайте – а навіщо? Що це принесе за місяць, рік? Якщо ви терпите просто для того, щоб терпіти – кидайте цю справу просто зараз.

Терези

Відлюдник

Хороший день, щоб по можливості не спілкуватися, а призначити нараду з собою і вирішити, що далі. Наведіть порядок в думках і почуттях, зрозумійте, чого хочете, а що набридло. А потім потроху переносьте інтер’єр, що вийшов, у великий світ.

Скорпіон

Перевернута Шістка мечів

Скорпіонам гороскоп на 27 липня за картами таро також радить сьогодні спілкуватись якомога менше, але з іншої причини. Ви сьогодні просто не здатні ні з ким домовитись. Все дратує, все гальмує, все відкидає назад. Спробуйте завтра ще раз, сьогодні просто тримайте рівновагу – і душевну, і так просто.

Стрілець

Дев’ятка мечів

Старі образи і страхи сьогодні можуть навалитись з новою силою, ніби вони стались лише вчора. Намагайтесь створити довкола себе комфорт і обкластися шоколадом та близькими друзями для підтримки.

Козеріг

Помірність

Рутина сьогодні копиться довкола якось так, що десь до середини дня ви можете виявити, що ще нічого не зробили, але вже втомились. Якщо помітите, старайтесь вибратися з цього розтягнутого нічогонероблення. Інакше понеділок так і буде переливати все довкола вас з пустого в порожнє.

Водолій

Четвірка посохів

Не будуйте сьогодні нових планів. Продовжуйте замість цього ті справи, яка частково зроблено, і в яких все добре. По-перше, проблеми можуть бути раптовими, і перевірити ніколи не зайве. По-друге, просто добре почати робочий тиждень з того, що вдається і радує і так.

Риби

Паж мечів

Дуже хороший день, щоб з’ясувати з кимось стосунки, але все залишились після цього живими та здоровими. Навіть неприємні розмови будуть конструктивними і допоможуть подивитись на ситуацію з нового боку. А там, може, і ситуація виявиться не проблемою, а дрібним непорозумінням.

Джерело: А как вам такой расклад