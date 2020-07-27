Netflix щороку витрачає близько $8 млрд на виробництво контенту. Багатосерійні фільми, що випускає одна з найвідоміших медійних компаній, приковують до екранів мільйони людей у всьому світі.

Факти ICTV вибрали найкращі серіали Netflix. У добірці – нові і старі роботи, адже ми враховували винятково рейтинги та відгуки глядачів, а не дату виходу багатосерійного фільму.

Картковий будинок

Головний герой Френсіс Андервуд у буквальному сенсі живе політикою. Він розумний і амбіційний. Після того, як Френсіс не отримує обіцяну посаду держсекретаря, він зважується на помсту. Допомагає реалізувати підступний план його вірна дружина Клер, розумна, жорстка жінка, яка вміє домагатись свого. Подружжю вдається влаштувати переполох в американській політиці.

Головну роль у серіалі виконав Кевін Спейсі, за що був нагороджений премією Золотий глобус.

Нарко

Серіал із колумбійським колоритом, який розповідає про відомого наркобарона Пабло Ескобара. Його жахалася влада, зневажали поліцейські й поважали люди. Серіал сповнений яскравими моментами нескінченої боротьби Ескобара зі спецслужбами.

Розповідь ведеться від імені співробітників наркоконтролю, які показують, на що здатні люди, які більш за все прагнуть здобути владу. Нарко доводить, що часто реальні історії вражають сильніше, ніж вигадані сюжети.

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Дивні дива

Пригоди групи хлопчаків у стилістиці 80-х буквально підкорили серця глядачів. Дія відбувається у невеликому провінційному містечку, спокій якого порушує таємниче зникнення хлопчика Вілла. Місцевий шериф розводить руками, не розуміючи, куди міг подітися підліток.

Друзі починають своє розслідування, але навіть не здогадуються, з чим зіткнуться. Вони потрапляють у вир подій, пов’язаних із урядом, паралельним світом і чудовиськом Демогоргоном.

Чорне дзеркало

Наукова фантастика, драма, сатира про проблеми сучасного світу, де люди залежні від технологій. Кожна серія – це окрема історія, яка не дуже пов’язана з іншими.

Сюжет проходиться і по сучасному світові, в якому люди не здатні жити без технологій, і по майбутньому, яке ніхто не хоче бачити, і по способу життя сучасної людини загалом.

Майстер не на всі руки

Комедійна історія про другосортного актора індійського походження Дева Шаха. Однак його життя від цього не стає нудним – воно сповнене казусів і яскравих моментів. Дев зустрічається з дівчиною, з якою у нього, ймовірно, немає майбутнього. Герой потрапляє в абсурдні ситуації і блискуче виходить з них не без допомоги близьких людей і відмінного почуття гумору.

Автор сценарію і виконавець головної ролі Азіз Ансарі створив образ, в якому кожен впізнає себе. Актор був нагороджений премією Золотий глобус.

Мисливець за розумом

Психологічний трилер Девіда Фінчера, добре відомого глядачам за фільмом Бійцівський клуб і серіалом Картковий будинок. Сюжет переносить глядачів у 1979 рік і розповідає про двох агентів ФБР. Голден Форд і Білл Тенч працюють у відділі поведінкових наук і опитують ув’язнених серійних убивць.

Агенти намагаються зрозуміти спосіб мислення маніяків, щоб у подальшому це допомогло розкривати нові злочини. В результаті Голдену і Біллу вдається вивести розслідування вбивств на новий рівень. В основу серіалу Netflix лягли свідчення реальних маніяків-психопатів.

Відьмак

Довгоочікувана новинка для любителів фентезі, знята за оповіданнями польського письменника Анджея Сапковського. В основу сюжету лягло вільне прочитання двох книг автора: Останнє бажання і Меч призначення.

Історія про Відьмака Ґеральта, який подорожує континентом і позбавляє світ від настирливої ​​нечисті – болотних чудовиськ, перевертнів і навіть зачарованих принцес. Герой стикається з реальними людьми, які часто виявляються набагато гіршими за монстрів.

Статеве виховання

Сором’язливий незайманий підліток Отіс живе разом із мамою-психотерапевтом і через це дуже багато знає про секс. Разом із однокласницею Мейв хлопець проводить консультації з “інтимних питань” для таких самих недосвідчених друзів і досягає в цьому чималих успіхів.

Отіс допомагає друзям знаходити дівчат і виходити із незручних і заплутаних ситуацій. У січні 2020 року вийшов другий сезон серіалу, в якому Мейв, до слова найпопулярніша дівчина школи, спробує освідчитися Отісу у почуттях.

Корона

Серіал про життя британської королеви Єлизавети II. Події розгортаються з моменту її весілля в 1947 році до наших днів. В юному віці Єлизавета втратила батька, після чого змушена була взяти керування державою в свої руки.

Сюжет демонструє чимало відомих епізодів із життя королівської родини. У багатьох моментах Єлизаветі дійсно доводиться складно, але вона з честю і гідністю виходить зі скрутних ситуацій.

Серіал знятий із великим розмахом. Бюджет кожної серії склав $5 млн. Робота була гідно оцінена глядачами і критиками і отримала премію Золотий глобус.

Привид будинку на пагорбі

Історія починається у 1990-х з переїзду багатодітної родини у новий будинок. Спочатку подружжя хоче відреставрувати маєток і вигідно продати його. Але їх плани руйнуються в першу ж ніч, коли одна з доньок бачить привидів. З кожним днем ​​із родиною відбувається все більше містичних і надзвичайних подій.

Зрештою героям доводиться покинути будинок і забути все, як страшний сон. Але це місце зберігає багато таємниць, які переслідують уже дорослих дітей навіть через 26 років. Зрештою сім’я змушена зібратися і переосмислити містичні події, з якими зіткнулась у минулому.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Американський кіноінститут назвав кращі фільми і серіали 2019 року.