PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 27 липня (КАРТА)

Погода в Україні 27 липня буде дощовою на Заході та сонячною на Сході.

Так, у західних областях України очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме від +23 до +31 градуса.

На Півночі синоптики передбачають до +30 градусів, а погода буде сонячною.

У Києві вдень та вночі без опадів, а стовпчик термометра триматиметься на рівні +30 градусів.

Погода в Україні на сьогодні – 27 липня 2020

Читайте: Спека трошки затримається: прогноз погоди в Україні на літо 2020

На Сході передбачається дощ лише у Донецькій області, у інших областях – сонячно. Температура триматиметься на рівні +30 градусів.

На Півдні України також синоптики передбачають дощ на Херсонщині та у Криму. Стовпчик термометра коливатиметься від +26 до +32.

Синоптики також дали прогноз погоди на осінь та зиму.

Загалом погода восени 2020 та взимку 2021 очікується теплішою, ніж зазвичай.

Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка