Погода в Україні на сьогодні – 27 липня 2020

Погода в Україні 27 липня буде дощовою на Заході та сонячною на Сході.

Так, у західних областях України очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме від +23 до +31 градуса.

На Півночі синоптики передбачають до +30 градусів, а погода буде сонячною.

У Києві вдень та вночі без опадів, а стовпчик термометра триматиметься на рівні +30 градусів.

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На Сході передбачається дощ лише у Донецькій області, у інших областях – сонячно. Температура триматиметься на рівні +30 градусів.

На Півдні України також синоптики передбачають дощ на Херсонщині та у Криму. Стовпчик термометра коливатиметься від +26 до +32.

Синоптики також дали прогноз погоди на осінь та зиму.

Загалом погода восени 2020 та взимку 2021 очікується теплішою, ніж зазвичай.

Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.