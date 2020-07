Серіал Відьмак отримає приквел The Witcher: Blood Origin

Популярний медійний сервіс Netflix анонсував приквел (частина, що показує час до початку основних подій) серіалу Відьмака (The Witcher).

Пріквел The Witcher: Blood Origin міститиме шість серій: в ньому покажуть події, які відбувалися за 1200 років до появи першого відьмака.

Відзначається, що тоді світи монстрів, ельфів і людей були одним цілим.

Дата початку зйомок поки не розголошується.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.

Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.

— NX (@NXOnNetflix) July 27, 2020