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Факти / Lifestyle

Відьмак повертається: Netflix анонсував зйомки приквелу

Популярний медійний сервіс Netflix анонсував приквел (частина, що показує час до початку основних подій) серіалу Відьмака (The Witcher).

Пріквел The Witcher: Blood Origin міститиме шість серій: в ньому покажуть події, які відбувалися за 1200 років до появи першого відьмака.

Серіал Відьмак отримає приквел The Witcher: Blood Origin

Відзначається, що тоді світи монстрів, ельфів і людей були одним цілим.

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Дата початку зйомок поки не розголошується.

Культовий польський письменник Анджей Сапковський (автор саги Відьмак) стане креативним консультантом серіалу.

Що подивитися на Netflix влітку

Щороку Netflix витрачає понад $8 млрд на виробництво свого кіноконтенту.

Влітку хочеться переглянути щось новеньке, однак дехто під час відпустки, ймовірно, планує переглянути старі, але рейтингові фільми й серіали.

У добірці найкращих серіалів Netflix від Фактів ICTV представлено захоплюючі трилери, комедії та наукову фантастику.

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