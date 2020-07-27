Відпочинок у Туреччині 2020: житло, ціни і карантин

Відпочинок у Туреччині у 2020 році – один з найкращих варіантів. Через пандемію коронавірусу, багато досі не готові приймати туристів. Але Туреччина з 1 липня вирішила інакше і почала приймати українців.

Факти ICTV зібрали усю інформацію про цю унікальну країну.

Карантин у Туреччині

Нині у Туреччині зафіксовано 210 тис. випадків коронавірусу. Померло 5,3 тис. людей, вилікувалось біля 190 тис.

У Країні діє масковий режим та обмеження при пересуванні між регіонами. Також обов’язковим є дотримання соціальної дистанції.

У приміщеннях туристи повинні бути в масках і дотримуватися дистанції. Страви на шведському столі відгородять захисними екранами та подаватимуться лише офіціантами.

Правила прильоту до Туреччини

У Туреччині через пандемію введені особливі правила для туристів. У аеропортах діють медичні центри, де потрібно пройти огляд на наявність симптомів Covid-19. У разі виявлення одразу здати безкоштовний ПЛР-тест.

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Після повернення з Туреччини, обсервація не потрібна.

Страхування туристів у Туреччині

Для в’їзду у країну потрібне стандартне медичне страхування, яке входить у договір з туроператором. Крім цього, з 1 липня діє спеціальне страхування від коронавірусу.

Є три види страхування:

за €15 (покриває лікування на €3 тис.);

(покриває лікування на тис.); за €19 (покриває лікування на €5 тис.);

(покриває лікування на тис.); за €23 (покриває лікування на €7 тис.).

Тариф можуть включити у страхування від туроператора.

Де відпочивати у Туреччині

Туреччина – це старовинні міста, які бачили древніх греків, персів та візантійців. Антіохійські та Аланські гори, які плавно переходять у Середземне море.



























Відпочинок у Туреччині 2020: куди полетіти, ціни і чи потрібна обсервація / 7 фотографий

Пляжі у країні в основному з гальки, але і є піщані.

Гірська Аланія підходить для активного відпочинку, тоді як Ізмір пропонує ніжитись під сонцем на пляжі.

Перлиною Туреччини є місто Стамбул, яке розташоване одночасно у Європі та Азії. Це місто котів, древніх будівель часів Візантійської імперії та сучасний діловий центр країни.

Важливою частиною турецької культури є базари. Вони на кожному кроці, тому тут можна дешево придбати самі найрізноманітніші речі – від спецій до одягу.

Найбільш відомі сувеніри – солодощі, вироби зі шкіри, кальяни та різні національні аксесуари.

Погода у Туреччині

Літом у Туреччині стоїть спека у районі 32-35 градусів тепла. Через гірську місцевість на курортах, спека легко переноситься.

Ціни на перельоти

Вартість квитків на літак починається від 5 тис. грн на прямі рейси з Києва до курортних міст Анталія, Кемер та Самсун.

Дешевше летіти з аеропортів Харкова та Одеси. Ціни починаються від 3,5 тис. грн на середину липня.

Ціна квитків на чартерні перельоти починається від 4 тис. грн.

Пакетний тур у Туреччину

У країну можна полетіти, як самотужки, так і пакетним туром через туроператора.

У пакетний тур входить:

бронювання готелю;

переліт та трансфер до готелю;

страхування;

акційні пропозиції від туроператора.

Готелі у Туреччині

Цього року у готелях Туреччини почали відмовлятись від попереднього формату харчування all-inclusive та переходять на формати комплексного меню.

Крім цього готелі перед роботою повинні отримати сертифікат здоров’я. Без нього працювати вони не зможуть.

Пакетні тури до готелів мають одні з найдемократичніших цін. Їх вартість починається від 7 тис. грн за людину.

Fun&sun Comfort Beach Resort 5*

Готель у центрі міста Кемер. Рекомендують для компаній, пар і любителів веселого і енергійного відпочинку.

Вартість: від 28 тис. грн (за двох).

Ozkaymak Incekum Hotel

Готель на березі моря у місті Аланія. З оного боку має вид на море, з іншого на Аланські гори. Пропонує гостям просторі номери та повне обслуговування.

Вартість: від 32,5 тис. грн (за двох).

Sesin Hotel

Розташований всього в 120 м від приватного ділянки на піщано-галькові пляжі Мармарису. У готелі розміщення самотніх чоловіків заборонено.

Вартість: від 35 тис. грн (за двох).

Оренда апартаментів

У Туреччині є можливість орендувати апартаменти та квартири у курортних містах.

У Кемері ціна за квартиру розпочинається від 1,5 тис. грн за добу, у Мармарисі – 1,6 тис. грн. У Стамбулі можна орендувати житло за 1,3 тис. грн на добу.

Посольство України у Туреччині

У Туреччині діє генеральне консульство України у столиці Анкарі. Контакти: тел: +90 212 662 25 41; е-mail: ukrist@superonline.com, gc_tr@mfa.gov.уа.

Проблеми туристів можна вирішити у консульстві України у Анталії. Контакти: тел: +90-242-312-33-77, e-mail: gc_tra@mfa.gov.уа.

Третя дипломатична установа – почесне консульство у Ізмірі. Контакти: тел: +90 232 42 12 141, е-mail: info@ukraynaizmir.com

Для туристів у МЗС України радять зареєструватись на ресурсі Друг. Туди потрібно внести дані про себе та контакти. Ресурс розсилатиме усі важливі повідомлення.

У разі проблем телефонуйте на гарячу лінію МЗС України: +38-044-238-16-57, або пишіть на електронну пошту – cons_or@mfa.gov.ua.

Українці у Туреччині можуть перебувати 90 днів за українським паспортом.

Джерело: tui.ua, avia.tripmydream, МЗС, Вooking.com

Фото: Dreamstime, tui.ua