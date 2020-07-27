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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 27 липня

27 липня 2020 року відзначають День Акили та Онисима. Саме з цього періоду починає по-троху жовтіти листя на деревах.

До речі, чимало свят припадає на цей день у США – Національний день  шотландського віскі, День крем-брюле і День  гострого хот-догу.

Хто цього дня святкує іменини: Костянтин, Іван, Микола, Степан, Петро, Федір.

Народні прикмети на 27 липня: 

  • Якщо на Акили йдуть дощі – до багатого врожаю грибів.
  • Чайки плавають у водоймах – погода буде доброю.
  • Якщо Польового кашею нагодувати – прикмета до того, що він вбереже посіви від негоди.

Читайте: Календар свят на серпень 2020

Що не можна робити 27 липня: 

  • не можна виходити з дому у грозу;
  • не можна стояти під високими деревами;
  • не можна займатися важкою роботою.

Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.

Так, наприклад, вже завтра, 28 липня відзначають одне з дванадцяти головних церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці.

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