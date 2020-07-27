У понеділок, 27 липня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 7 місячний день.
Сприятливий час для будь-яких починань. Стосунки з начальством будуть складатися найкращим чином, однак варто не зловживати цим.
27 липня варто вирішувати серйозні фінансові справи, що вимагають особливої вдумливості.
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У 7 місячний день буде поліпшена розумова діяльність. Виниклі напередодні ідеї можуть отримати вагому підтримку з боку інших людей.
Будь-які плани, про які ви думали раніше, можна сміливо втілювати. Цей день також буде вдалим і для важливих переговорів, угоди будуть успішними, а результат уже незабаром принесе свої плоди.
Також у місячному календарі на серпень 2020 буде багато сприятливих днів. В останньому місяці літа у багатьох складатимуться відносини з колегами. Буде покращена розумова діяльність.
Місячний календар на серпень 2020 допоможе визначити вам сприятливі і небезпечні дні.