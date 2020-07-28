28 липня День ангела святкує Володимир. Це слов’янське ім’я, означає, що володіє світом.
У дитинстві Володимир активний і допитливий, він добре вчиться в школі. В деякій мірі він любить ризики і авантюри.
Поради батьків для Володимира багато значать, він часто ділиться з ними своїми переживаннями і планами. У зрілому віці він намагається уникати конфліктів і не зловживати службовим становищем. Стосунки з друзями для нього безцінні.
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У День ангела Володимира 2020 Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС.
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Володимире, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
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Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами!
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В День ангела, Володю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Вітаю із днем ангела, Володя,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
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Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!
В Україні крім державних і церковних свят, існує безліч неофіційних дат. Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.