28 липня День ангела святкує Володимир. Це слов’янське ім’я, означає, що володіє світом.

У дитинстві Володимир активний і допитливий, він добре вчиться в школі. В деякій мірі він любить ризики і авантюри.

Поради батьків для Володимира багато значать, він часто ділиться з ними своїми переживаннями і планами. У зрілому віці він намагається уникати конфліктів і не зловживати службовим становищем. Стосунки з друзями для нього безцінні.

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У День ангела Володимира 2020 Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС.

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Володимире, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

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Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Вітаю з іменинами!

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В День ангела, Володю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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Вітаю із днем ангела, Володя,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

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Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Володимире,

Прийми привітання!

В Україні крім державних і церковних свят, існує безліч неофіційних дат. Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.