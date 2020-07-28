PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День ангела Юлії – кращі привітання у листівках

28 липня – День ангела Юлії. Це ім’я має кілька значень.

З грецької мови воно перекладається як хвиляста або пухнаста, а з латинської – як липнева або з роду Юліїв.

У власниць цього імені м’який характер, вони дуже дружні і легко знаходять контакт з усіма.

Читайте: Календар церковних свят на липень 2020

У День ангела Юлії Факти ICTV підготували кращі привітання у листівках.

День ангела Юлії: привітання у листівках

День ангела Юлії: привітання у листівках

День ангела Юлії: привітання у листівках

День ангела Юлії: привітання у листівках

День ангела Юлії: привітання у листівках

Календар церковних свят і постів на 2020 рік

Щороку українці святкують низку церковних свят, серед яких – Різдво Христове, Світле Воскресіння Христове (Великдень) і День Святої Трійці.

Крім того, є пости, які тривають від кількох днів до кількох місяців, і поминальні дні. Також щодня відзначається День ангела.

Повний календар церковних свят, поминальних днів і постів на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка