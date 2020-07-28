День ангела Юлії: привітання у листівках

28 липня – День ангела Юлії. Це ім’я має кілька значень.

З грецької мови воно перекладається як хвиляста або пухнаста, а з латинської – як липнева або з роду Юліїв.

У власниць цього імені м’який характер, вони дуже дружні і легко знаходять контакт з усіма.

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У День ангела Юлії Факти ICTV підготували кращі привітання у листівках.

Календар церковних свят і постів на 2020 рік

Щороку українці святкують низку церковних свят, серед яких – Різдво Христове, Світле Воскресіння Христове (Великдень) і День Святої Трійці.

Крім того, є пости, які тривають від кількох днів до кількох місяців, і поминальні дні. Також щодня відзначається День ангела.

Повний календар церковних свят, поминальних днів і постів на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.