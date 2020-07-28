Гороскоп на липень 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на липень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Астрологічна погода в липні буде сприятливішою, ніж у попередньому місяці. 5 липня відбудеться напівтіньове місячне затемнення в Козерозі, яким завершується довгий коридор затемнень, що почався 5 червня.

Багато хто відчують, що прийшов час щось змінювати у своєму житті. Розпочнеться новий виток подій, що стосуються дому, сім’ї, нерухомості, стосунків з родичами.

Венера закінчила фазу своєї ретроградності, що значно покращує порозуміння між людьми. З’являться нові завдання в сфері особистих стосунків та питаннях матеріального забезпечення сім’ї.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік

До 13 липня Меркурій перебуває у фазі ретроградності, що змушує людей змінювати свої плани, але друга половина місяця буде сприятливою і багато людей відчують позитивний вплив на всі сфери життя.

Гороскоп для Овнів

Це період активності, суперництва, конкуренції, в яких ви можете стати переможцем. Фізична діяльність протягом цього місяця пов’язана із задоволенням ваших особистих потреб і цілей. Велика зайнятість не дає можливості повноцінно відновлювати сили, що може привести до проблем зі здоров’ям.

Нетерплячість і занепокоєння може стати причиною помилок і неправильних рішень. Будьте обережні при користуванні гострими предметами, гарячими або вибухонебезпечними речовинами, тому що велика ймовірність отримати травми.

Гороскоп для Тельців

У цей період ваші дії обумовлені підсвідомими імпульсами, що може викликати подив навколишніх. Самостійно вам важко визначити істинні мотиви своїх вчинків, не відмовляйтеся від допомоги і мудрих людей і не соромтеся питати пораду.

Деякі ваші цілі можуть бути досягнуті, якщо будете діяти не прямо, а приховано, в обхід, через когось. Це період досліджень таємниць своєї підсвідомості і розвитку своїх внутрішніх здібностей, ви зможете зрозуміти події, які вплинули на розвиток тих чи інших справ.

Гороскоп для Близнюків

Друзі, різні спільноти, організації та діти, будуть основними сферами докладання зусиль. Можливо, ви просуватиметесь до того, про що мріяли, і будете позбавлятися від непотрібного. Ви досягнете успіху, якщо ваші зусилля будуть спрямовані назовні і торкнуться швидше групу осіб, а не одне конкретне обличчя. У цей час загальні справи з однодумцями будуть сприяти реалізації ваших планів. З іншого боку, активізуються друзі, які можуть подати ідею, підштовхнути вас до реалізації нових планів. Можливі успіхи у громадській діяльності або в соціальних мережах.

Гороскоп для Раків

Присутня схильність братися за виконання декількох завдань одночасно із-за чого не виходить довести їх до кінця. Графік стане більш напруженим, багато справи можуть залишитися незавершеним, тому вам знадобиться обмежити їх кількість.

Ваші попередні дії, хороші і погані, дадуть відповідні результати. Оточуючі не особливо звертають на вас уваги, але це і добре – працюючи поодинці, ви досягнете більшого. Неприйняття ситуації, образи і фіксація на минулому, ускладнює можливість реалізації поточних завдань.

Гороскоп для Левів

Це період таємних сторін вашого життя, оскільки боротьба і успіхи, досягнуті вами, приховані від зовнішнього світу. Вдалий час для роботи зі своєю підсвідомістю, розумінням причинно-наслідкового зв’язку минулого з сьогоденням.

Ви зможете подолати невдачі, визнати неминучі обмеження і рамки, а в результаті – отримали вражаючу внутрішню силу і рішучість. Водночас ви стаєте більш чутливими до проблем інших людей, притягаються різного роду таємниці. Це гарний час для творчої або науково-дослідної роботи в самоті.

Гороскоп для Дів

Багато хто відкриває у собі приховані таланти, посилюється винахідливість, потреба у свободі і незалежності, з’являються прогресивні ідеї, здатність переконувати інших. Вдалий місяць для тих, чия діяльність пов’язана з технічними та гуманітарними галузями знань.

З’являються можливості вдало застосувати технічний досвід і соціологічні навички, здійснити несподівану поїздку в незвичайне місце, взяти участь у фінансових справах або в організації цікавого заходу. Успіх у липні, є результатом нестандартних поглядів і підходів.

Гороскоп для Терезів

Загострюється інтуїція і проникливість, а також здатність концентрації, завдяки чому ви зможете розв’язати хвилюючі питання. Теми вищої освіти, релігійної діяльності, а також політичні інтереси та культурні прагнення, будуть приносити задоволення.

Крім того, можливо романтичне захоплення або ділове партнерство з іноземцями. Можуть виникнути ситуації і бути зроблені дії, пов’язані з повторним шлюбом або юридичними питаннями. Спілкування і зміцнення взаємин з родичами з боку чоловіка, в цей період дуже важливо.

Гороскоп для Скорпіонів

Потік фізичної енергії здатний надати вам агресивність і дух суперництва в тому, що стосується роботи, колег або службовців. У професійній діяльності спостерігається значний прогрес. Ви, нарешті беретеся за справу, що довго відкладали або успішно завершуєте давно розпочаті проекти.

В цей час ви можете змінити роботу або активно займатися пошуком роботи. Комусь із близьких може знадобитися ваша допомога у розв’язанні побутових питань. Сприятливий час для того, щоб робити які-небудь дії, спрямовані на поліпшення або зміцнення власного здоров’я.

Гороскоп для Стрільців

Вам зробите безліч справ, пов’язаних з дітьми, творчою діяльністю або романтичним партнером. Бажано тримати багато думки при собі, мовчки спостерігаючи при цьому значення всього, що вас оточує. Період сприятливий для певного занурення в себе та для занять духовною роботою, тим самим, ви зможете повністю гармонізувати свій психічний і фізичний стан. З багатьох питань відбувається переоцінка, трансформується своє бачення минулого, що комбінуються з конструктивними діями в цей час.

Гороскоп для Козерогів

Насамперед, варто визначити своє місце в суспільстві. Зосередьтеся на своїх цілях, розставте пріоритети і тоді з’являться можливості реалізувати свої плани.

Занадто оптимістичний погляд на них може принести розчарування надалі. Через поспішне прийняття рішень можна зробити неправильні вчинки, наслідком яких стануть великі фінансові втрати.

Будьте уважні при керуванні транспортом і роботі з гострими предметами, технікою. Будьте уважні в громадських місцях, не вступайте в зіткнення з людьми, що володіють владою і впливом.

Гороскоп для Водоліїв

Можуть нагадати про себе минулі неприємності, але будь-яка напруга повинна швидко пройти без наслідків, тим більше, якщо з вами будуть люди, здатні якщо не виправдати, то зрозуміти ваші дії. У багатьох з’являється емоційна втома, всі таємні проблеми стають очевидними.

Вам необхідний відпочинок, можливо, романтична пригода або активізація дружніх стосунків. Не відмовляйте собі в задоволенні, насолоджуйтеся теплом, займайтеся самопізнанням і вдосконаленням. Це допоможе вам посилити свої енергетичні можливості і відобразити будь-який негатив.

Гороскоп для Риб

Пробудження творчої уяви, інтуїції і прозорливості, постійно присутнє відчуття прийдешнього розвитку, допоможе побудувати плани на майбутнє.

Для людей інтелектуального складу ці дні будуть найбільш сприятливими для творчого розвитку, для людей, схильних до мистецтва, подорожі послужать приводом для натхнення. Підвищується здатність проникнути в думки інших людей, зрозуміти інтереси близьких і коханих.

Сприятливі час для укладання догоорів із зарубіжними партнерами, може бути досягнута довгоочікувана домовленість.

Раніше Факти ICTV публікували східний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік