Попри те, що у другому літньому місяці додаткових вихідних в українців не буде, свята у липні 2020 ніхто не скасовував. Загалом працювати доведеться 23 дні, а от на відпочинок залишиться тільки вісім днів.

Крім офіційних та неофіційних свят, у липні православні християни відзначатимуть день Петра і Павла, який припадає на 15 число.

Святкові дні у липні 2020

1 липня – День архітектури України

Його почали святкувати з 1995 року. Мета свята – підтримати архітекторів у їхніх творчих ініціативах.

2 липня – День працівника державної податкової служби України

Це свято покликане показати важливість податкової служби у боротьбі з податковими злочинами і її роль у податковій політиці держави.

5 липня – День Військово-морських сил України

Щороку припадає на першу неділю липня. Його встановили у далекому 1996 році з нагоди навчань українського військового флоту Море-96.

6 липня – День військ ППО Збройних сил України

У цей день згадують всі заслуги військ Протиповітряної оборони України, які обороняють державу.

7 липня – День працівника природно-заповідної справи

У цей день потрібно привітати всіх працівників природно-заповідної справи, які зберігають і відновлюють біологічне і ландшафтне різноманіття.

12 липня – Всесвітній день бортпровідника

Свято з’явилося у далекому 1928 році в Німеччині. Саме тоді на борт літака взяли людину, яка стежила за сервісом і обслуговувала пасажирів.

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12 липня – День рибалки

Його щороку святкують у другу неділю травня. Тому у цей день варто привітати не тільки професійних риболовів, а й любителів цієї справи.

16 липня – День бухгалтера

В Україні його почали святкувати з 2004 року, щоб подякувати працівникам за значний внесок у розвиток підприємств і організацій.

19 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

Щороку він припадає на третю неділю липня. У цей день вітають всіх працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

26 липня – День працівників торгівлі

З 1995 року це свято відзначають в останню неділю липня і вітають усіх, хто працює у сфері торгівлі.

28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

Він покликаний нагадати всьому людству про проблему існування цих захворювань і про те, як уберегтися від зараження.

28 липня – День PR-спеціаліста

Це неофіційне свято. Але воно з’явилося, щоб висловити слоа вдячності людям, завдяки яким з’являються нові імена у сфері бізнесу, політики та мистецтва.

30 липня-3 серпня – Курбан-байрам

Одне із найголовніших свят для мусульман. У цей день вони приносять у жертву тварин, ходять у гості до рідних, моляться за померлих і роздають милостиню.

31 липня – День системного адміністратора

Це неофіційне свято, яке відзначають в останню п’ятницю липня. Воно покликане, щоб поважати роботу системного адміністратора.

Більше дізнатися про головні святкові дати можна у календарі державних свят на 2020 рік. Переглянувши його, ви завжди знатимите, з яким святом і коли вітати своє оточення.