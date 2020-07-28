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Факти / Lifestyle

Коли у 2020 році святкують Курбан-байрам

Курбан-байрам у 2020 році починають відзначати ввечері 30 липня. Триватиме святкування до вечора понеділка, 3 серпня.

Курбан-байрам – одне з найбільших свят у мусульман. У перекладі воно означає свято жертвоприношення. Саме у цей день віряни ріжуть барана, верблюда, корову, буйвола або козу. Роблять це для того, щоб вшанувати Аллаха і проявити любов до нього.

Також під час цього дійства згадують вчинок пророка Ібрагіма. Саме він був готовий пожертвувати своїм сином Ісмаїлом, але Аллах оцінив його відданість і подарував Ібрагіму барана, якого той і зарізав.

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Але починають святкувати Курбан-байрам не з жертвоприношення, а з ранкової молитви. У кожній мечеті здійснюється намаз, зокрема, прийнято молитися за померлих.

Також, згідно з традиціями, у цей день потрібно йти в гості до рідних, а всі віряни повинні роздавати милостиню.

До речі, президент Володимир Зеленський навіть анонсував, що Курбан-байрам і Ураза-байрам стануть державними святами в Україні.

Однак поки невідомо, чи планують їх робити вихідними, чи звичайними пам’ятними днями, які не передбачатимуть додаткового відпочинку.

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