Компанія Маска розробляє мозкові імпланти для трансляції музики

Компанія Neuralink, яка належить мільярдерові Ілону Маску, розробляє мозкові імпланти, які транслюватимуть музику прямо в мозок.

Це стане можливим завдяки спеціальним чіпам.

Така технологія позбавить від необхідності носити навушники для прослуховування музики.

Читайте: Як відбувся перший приватний політ у космос і коли почнуть возити туристів на МКС

У компанії зазначили, що трансляція музики буде не єдиною функцією пристрою. Мозкові чіпи матимуть можливість допомогти позбутися від шизофренії та деменції.

Маск заявив, що імплантація чіпа від Neuralink буде простою, як лазерна хірургія ока. Це буде схоже на швейну машинку, яка “прошиває мозок” і встановлює його на глибину для інтеграції з нейронами.

Компанія була створена Ілоном Маском в 2016 році.

Маск про штучний інтелект

Ілон Маск попереджає про небезпеку штучного інтелекту. Він вважає, що люди, які не вірять в це, є дурними.

Він заявив, що розумні люди, які припускають, що машина не може бути розумнішою і обдурити людину, фактично знижують свій захист перед штучним інтелектом.

Джерело: HighTech Plus