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NASA попереджає про наближення до Землі астероїда

NASA попереджає про наближення до землі астероїда 2009 PQ1. Його діаметр складе від 84 до 190 м.

Максимально астероїд зможе наблизитися до планети 5 серпня.

Він пролетить повз Землю зі швидкістю 13,4 км/c і на відстані 3,2 млн км.

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Цей астероїд вважається небезпечним, оскільки він пролетить в менше 7 млн км від Землі і може нести потенційну загрозу.

Астероїд відкрили 14 серпня 2009 року, тому в назві міститься ця дата. Він відноситься до Аполлонів – астероїдів, орбіти яких перетинають орбіту Землі.

Комета століття

27 травня над Землею пролітала велика комета, яку астрономи встигли назвати “кометою століття”.

Комета SWAN (C/2020 F8) найяскравіша у Північній півкулі.

Джерело: NASA

Фото: Dreamstime

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