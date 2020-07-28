Погода в Україні на сьогодні - 28 липня 2020

Погода в Україні на 28 липня буде сонячною та з по одинокими грозами на сході.

На Заході України стовпчики термометрів зростуть до +29°, у регіоні буде хмарно, але без опадів.

На півдні і сході температура повітря підвищиться до +33°. У Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях пройдуть грозові дощі.

У центральних областях України прогнозують від +29° до +31°.

На півночі середня температура становитиме +29°, хмарно, але без опадів.

У Києві буде спекотно – до +29° вдень та до +18° уночі.

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Погода на тиждень

За даними Укргідрометцентру, погода упродовж тижня буде доволі перемінною. На Заході пройдуть рясні дощі, а на лівобережній Україні – тепло та сонячно.

У четвер, 30 липня, дощі вже будуть майже не всій території України, а стовпчик термометра на Заході опуститься до +25 градусів, а от на лівобережній Україні місцями дійде до +35.

А от 31 липня погода різко зміниться – дощі підуть на Схід, а на Заході буде сонячно.