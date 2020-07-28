У вас мало часу, але хочете відпочити? Вихід є. Збирайте валізи і вирушайте на береги річок. Тут два в одному – недалеко і недорого. Один із варіантів база відпочинку недалеко від Чернігова біля берегів річки Десна. Вона зовсім нова та збудована з дерева фактично з нуля менше, ніж за рік.

Номери коштують від 800 до 1,5 тис. грн за добу. На базі є зоопарк диких кіз та спортивний майданчик. Також можна насолодитись риболовлею. Також за 30 км від столиці знаходиться ще один комплекс для людей із середнім заробітком біля річки Стугна. За окремий котедж тут доведеться заплатити 1,5 тис. грн.

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Окрім того, під Києвом є і розкішні бази для відпочинку біля Дніпра, де ви заплатите від 5,5 тис. грн. Різниця у ціні відповідає умовам та розмірам номерів чи будиночків. Проте все ж у відпочинку біля річки в Україні, навіть з усіма зручностями, є свої мінуси. Перш за все це жахлива якість доріг, якими вам потрібно буде їхати до комплексів.

Та і не усі бази відпочинку намагаються створити для відпочивальників максимальний комфорт. Ще залишились комплекси, будинки яких не ремонтувались, а умови не змінювались ще із радянських часів. Та експерти зізнаються, навіть для таких здавалося б незвичних умов, є любителі.

Відпочинок на річці – для кожного свій і незвичайний. Бази відпочинку можуть задовольнити усі туристичні забаганки українців. А якщо нарешті відремонтують дороги та персонал вивчить англійську мову, то сюди потягнуться ще й іноземці.

У період карантину такий відпочинок стає усе популярнішим. Тим паче, що в Україні дозволили відкривати подібні комплекси. Проте бази відпочинку почали працювати лише у тих областях, які продовжують наступний етап пом’якшення карантину.

Фото: Pixabay