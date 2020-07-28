PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 28 липня

28 липня 2020 року українці святкують історичний День хрещення Русі та вшановують пам’ять Володимира Великого, який приніс християнство на руську землю.

Саме після прийняття християнства в 988 році Русь утвердилася як потужна європейська держава.

У цей день іменини святкують: Володимир, Василь та Петро.

Також 28 липня відзначають одне з дванадцяти головних церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці.

Народні прикмети на 28 липня: 

  • на Володимира Красного Сонечка обов’язково буде дуже сонячно;
  • липа пожовтіла – це до пізньої осені;
  • зранку пройшов дощ, далі протягом дня буде сонце;
  • грім гучний – буде дощ.

Читайте: Календар свят на серпень 2020

Що не можна робити 28 липня: 

  • працювати, бо накличете біду;
  • пліткувати та наговорювати погані слова на інших.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка