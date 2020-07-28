28 липня 2020 року українці святкують історичний День хрещення Русі та вшановують пам’ять Володимира Великого, який приніс християнство на руську землю.

Саме після прийняття християнства в 988 році Русь утвердилася як потужна європейська держава.

У цей день іменини святкують: Володимир, Василь та Петро.

Також 28 липня відзначають одне з дванадцяти головних церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці.

Народні прикмети на 28 липня:

на Володимира Красного Сонечка обов’язково буде дуже сонячно;

липа пожовтіла – це до пізньої осені;

зранку пройшов дощ, далі протягом дня буде сонце;

грім гучний – буде дощ.

Читайте: Календар свят на серпень 2020

Що не можна робити 28 липня:

працювати, бо накличете біду;

пліткувати та наговорювати погані слова на інших.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.