28 липня 2020 року українці святкують історичний День хрещення Русі та вшановують пам’ять Володимира Великого, який приніс християнство на руську землю.
Саме після прийняття християнства в 988 році Русь утвердилася як потужна європейська держава.
У цей день іменини святкують: Володимир, Василь та Петро.
Також 28 липня відзначають одне з дванадцяти головних церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці.
Народні прикмети на 28 липня:
- на Володимира Красного Сонечка обов’язково буде дуже сонячно;
- липа пожовтіла – це до пізньої осені;
- зранку пройшов дощ, далі протягом дня буде сонце;
- грім гучний – буде дощ.
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Що не можна робити 28 липня:
- працювати, бо накличете біду;
- пліткувати та наговорювати погані слова на інших.
Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.