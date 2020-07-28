Зорепад Дельта-Аквариди 2020: де і коли дивитися

28 липня у нічному небі можна спостерігати унікальне явище – зорепад Дельта-Аквариди 2020.

Насправді зорепад вже і так видно з Південної півкулі Землі. Але його пік буде в ніч з 28 липня на 29 липня в період з 22.00 і до 4.30.

Кількість метеорів Дельта-Аквариди на небі буде досягати 20 штук на годину. Побачити їх можна у південній частині неба поблизу сузір’я Водолія.

Читайте: Магнітні бурі в 2020 – календар на рік

Щоб побачити метеори астрономи радять поїхати за місто. Чим далі від штучного освітлення, тим краще видно небо.

Це космічне явище безпечне і спостерігається щороку приблизно у той самий час.

Зорепад Персеїди 2020

Якщо для Південної півкулі добре видно зорепад Дельта-Аквариди, то для Північної найкраще спостерігати за Персеїдами 2020.

Пік зорепаду припадає на ніч з 12 на 13 серпня, приблизно з 2.00 до 3.00.

Щоб побачити це явище, потрібно знайти сузір’я Персея, яке знаходитися майже в центрі східної частини неба.