3D-сидіння та ілюмінатори для огляду Землі: яким буде космічний корабель для туристів

Космічна компанія Virgin Galactic показала, як облаштована кабіна космоплану VSS Unity класу SpaceShipTwo, який призначений для туристичних польотів у космос.

Майбутніх туристів готуються здивувати елегантним і прогресивним дизайном. Зокрема, салон зроблений у такий спосіб, щоб полегшувати переміщення пасажирів в невагомості, а сидіння мають 3D-структуру.

Також у ньому є 12 ілюмінаторів, які дозволять помилуватися Землею, і персональні екрани на спинках крісел з усією актуальною інформацією про політ і панеллю зв’язку.

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Щоб туристи могли отримати пам’ятне відео про подорож, встановили 16 камер високої якості, а спеціальне автоматичне освітлення для кожної фази польоту забезпечить особливий настрій.

Також компанія вирішила здивувати всіх найбільшим на космічних кораблях дзеркалом, яке відображатиме досвід астронавта в реальному часі.

Відомо, що вартість квитка становить $250 тис., а космічний корабель зможе брати на борт до шести пасажирів.

Крок до космічного туризму зробив і запуск космічного корабля Ілона Маска від SpaceX у червні цього року. Компанія вже незабаром хоче виконати комерційне замовлення для однієї компанії з доставки туристів на МКС.

Під час комерційних польотів SpaceX збирається брати на борт Crew Dragon до семи людей. Це дозволить ще більше знизити вартість польоту.

Джерело: Virgin Galactic