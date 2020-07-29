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Факти / Lifestyle

День ангела Валентини – кращі привітання у картинках

29 липня –  День ангела Валентини. Існує кілька версій походження цього імені.

Найбільш поширеним варіантом є зв’язок з латинським словом valens, яке перекладається як сильний або здоровий. Батьки, називаючи дівчинку так, бажали їй здоров’я та сили.

Власниці цього імені доброзичливі, привітливі, легко знаходять спільну мову з іншими людьми, завжди намагаються допомогти людям навколо.

Читайте: Календар церковних свят на липень 2020

У День ангела Валентини Факти ICTV підготували кращі привітання у картинках.

День ангела Валентини: привітання у картинках

День ангела Валентини: привітання у картинках

День ангела Валентини: привітання у картинках

День ангела Валентини: привітання у картинках

День ангела Валентини: привітання у картинках

Календар церковних свят і постів на 2020 рік

Окрім державних свят, щороку українці відзначають церковні, серед яких – Різдво Христове, Світле Воскресіння Христове і День Святої Трійці.

Крім того, є пости та поминальні дні.

Повний календар церковних свят, поминальних днів і постів на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.

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