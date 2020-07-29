День дружби: топ-5 подарунків друзям

30 липня традиційно святкується Міжнародний день дружби. Друзі відіграють важливу роль у житті кожного. У такий день хочемо хочеться віддячити їм за підтримку, турботу, щирість приємним подарунком. Факти ICTV підготувати топ 5 ідей порад подарунків друзям.

1. Емоції

Вони залишаються надовго і дарують приємні враження та спогади. Можна подарувати спільний стрибок із парашутом, катання на всюдиході, масаж, екскурсію, фотосесію. Все залежить від захоплень друга.

2. Подарунки та хобі

Якщо ж друг захоплюється музикою, можна купити барабанні палички, медіатор, струни – такий подарунок завжди потрібен і неодмінно буде корисний.

Спортсмену стане у нагоді масажер, груша для биття, домашній тренажер.

Автомобілісту сподобаються парфуми для авто, або маленький пилосос для важкодоступних місць.

3. Домашній затишок

Ще одним чудовим подарунком стануть м’які капці для дому, пухнастий халат або приємний на дотик рушник. Щоб друг пам’ятав про турботу і тепло.

4. Настільні ігри

Для тих, хто часто проводить час за іграми, гарним подарунком буде настільна гра з оригінальними атрибутами, наприклад власними фігурками.

5. Прикраси

Браслети, ланцюжки, колечка, годинник – це завжди цікавий подарунком не лише для подруги, але й для друга.

Головне пам’ятайте – будь-який подарунок стане особливим якщо ви виберете його з душею. Щоб встигнути привітати усіх, Факти ICTV зібрали кращі привітання з Днем друга у віршах