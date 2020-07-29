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Факти / Lifestyle

День сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання в листівках

29 липня в Україні відзначається свято День сил спеціальних операцій ЗСУ.

Свято заснував президент України в 2016 році, підписавши відповідний указ.

Це свято необхідне для сприяння подальшому розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді та її готовності до захисту України.

До Дня сил спеціальних операцій ЗСУ Факти ICTV підготували привітання в листівках для всіх причетних до цього свята.

Читайте: Календар церковних свят на липень 2020

День сил специальных операций ВСУ

День сил специальных операций ВСУ

День сил специальных операций ВСУ

День сил специальных операций ВСУ

 

День сил специальных операций ВСУ

Щороку українці святкують низку церковних свят, серед яких – Різдво Христове, Світле Воскресіння Христове (Великдень) і День Святої Трійці.

Повний календар церковних свят, поминальних днів і постів на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.

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