День сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання в листівках

29 липня в Україні відзначається свято День сил спеціальних операцій ЗСУ.

Свято заснував президент України в 2016 році, підписавши відповідний указ.

Це свято необхідне для сприяння подальшому розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді та її готовності до захисту України.

До Дня сил спеціальних операцій ЗСУ Факти ICTV підготували привітання в листівках для всіх причетних до цього свята.

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Щороку українці святкують низку церковних свят, серед яких – Різдво Христове, Світле Воскресіння Христове (Великдень) і День Святої Трійці.

Повний календар церковних свят, поминальних днів і постів на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.