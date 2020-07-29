Гороскоп на 29 липня 2020 для всіх знаків зодіаку нагадує Стрільцям стежити за дорожніми вказівниками, Левів назначає Юлієм Цезарем і навіть трохи заздрить Водоліям – такий в них хороший день.

Овен

Королева Пентаклів

День, коли хочеться збирати поличку за поличкою, шуруп за шурупом, стіл з Ikea, зайнятись в’язанням, щоб зв’язати кашпо для квіткового горщика, ну або хоча б протерти пил. Почати найкраще з пилу, а там дивіться, на що ще вас вистачить у бажанні зробити світ більш затишним.

Телець

Четвірка чаш

У Тельців все сьогодні може загальмувати і заглохнути. Але відбувається це не через зовнішні обставини, а просто тому, що їм самим не дуже хочеться щось робити. Нудьга і апатія накриває вас, і якщо ви не дослухаєтесь до гороскопу на 29 липня за картами таро, то можете в своїй апатії впустити забагато.

Близнюки

Перевернутий Паж посохів

Близнюки теж зіткнуться із тим, що все валитиметься з рук. Але в їхньому випадку проблема в тому, що вони хочуть забагато і ніяк не можуть обрати, в яку сторону дивитись і за що сами братись. Як результат всі справи робляться потроху – і нікуди не рухаються. Може, давайте все ж таки робити справи одна за одною, а не одночасно і абияк?

Рак

Двійка пентаклів

Така середа, ніби Раки грають в дженгу – і постійно виграють, варто зазначити. Будь-які раптовості і неприємності, будь-які сюрпризи, приємні і геть іншого роду, не зіб’ють їх з наміченої цілі. Сьогодні Раки здатні здолати буквально що завгодно. І навіть знайдуть час на перерви, щоб, не поспішаючи, випити кави.

Лев

Туз мечів

Ну, що. Туз мечів каже, що ви вже вирішили і що робитимете, і як, і коли, і навіщо. Гороскоп на 29 липня не зможе вам завадити. Меч вам в руки, ідіть, розділяйте, володарюйте, переходьте Рубікон, кидайте жереб і взагалі поводьтесь, як давній римлянин. Вам сьогодні можна.

Діва

Четвірка мечів

Якщо можливо, візьміть день відпочинку або хоча б перенесіть дуже важливі справи на інший день. Сьогодні особливо не напружуйтесь і зайвий раз не ворушіться. Дихати і жити – вже досить. Максимальне дозволене вам сьогодні навантаження – якась легка йога, щоб прийти в нормальний стан і набратись енергії.

Терези

Шістка мечів

Все занадто заплутане просто залиште. Деякі вузли потрібні, щоб їх розрубали, деякі суперечки, щоб лишитись в минулому, деякі проблеми – щоб їх вирішив хтось інший. Якщо здається, що ви тупцюєте на місці – цілком можливо, що це не здається, але ви ще можете щось зробити з цим.

Скорпіон

Перевернутий Відлюдник

Якщо сьогодні раптом захочеться зайнятись самокопанням, є вірогідність, що ви закопаєтесь занадто глибоко і назад повертатиметесь довго, нудно і без частини спорядження. В такі мандри не варто ходити на самоті. Тому знайдіть когось, кому довіряєте як людині або спеціалісту – і про те, що вас тривожить і що ви хочете розкопати, говоріть з ним.

Стрілець

Рицар мечів

Стрільці сьогодні готові захищати те, у що вірять, і за першою ж нагодою кидаються в бій за праведну справу. Одну, але дуже важливу пораду дає їм гороскоп на 29 липня – спершу переконатись, що те, у що ви вірите, правда. Образливо ж буде піти і взяти якийсь Рим, і тільки потім виявити, що це і не Рим зовсім, а Буринь Сумської області.

Козеріг

Перевернута Башта

Те, що ви намагаєтесь врятувати, врятувати неможливо. Ви вкладаєте багато енергії і сил, але не щоб іти вперед, а щоб просто залишатись в тій же точці, що й раніше. Чим раніше ви зрозумієте це, тим швидше зможете піти далі, обравши нову ціль. Ця була хорошою, але саме була.

Водолій

Мир

Водолії знаходяться десь у центрі щасливої серії подій, навіть якщо самі поки що не знають про це. Все, що ви робили і робите, закінчиться добре і принесе вам радість і вдачу. Нагадуйте собі про це, якщо раптом станеться поганий день.

Риби

Сила

Сили, але внутрішньої, треба набратися Рибам, щоб їхньомє життя стало трошки кращим. Будьте впевнені, долайте усі слабкості. У вас є все, щоб приплисти до успіху, крім, можливо, терпіння і віри в себе. Їх пошуком і розвитком і займайтесь.

Гороскоп на липень

Українська астролог Марина Скаді поділилася із Фактами ICTV докладним гороскопом на липень 2020 та розповіла, чого варто очікувати знакам зодіаку в останні дні липня.

Меркурій вийшов із фази ретроградності, а це означає, що багато людей відчують позитивний вплив на всі сфери життя.

Найбільш вигідним місяць стане для Близнюків, Дів, Скорпіонів та Риб.

Джерело: А как вам такой расклад