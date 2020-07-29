Медовий спас 2020 відзначатимуть 14 серпня. Це свято має постійну дату і щорічно збігається з початком Успенського посту.

Факти ICTV вирішили розповісти про походження цього дня.

Щороку українці відзначають три спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.

Дати цих свят пов’язані зі збором урожаю і запасом продуктів на зиму. Вважається, що слово спас походить від запасатися.

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За традицією, на 14-серпня потрібно повністю зібрати медовий урожай. Раніше пасічники зібраний урожай носили на освячення до церкви, ділилися медом зі священиками і нужденними.

Ті ж у цей день вітали і вшановували бджолярів.

Це свято також називають Маковієм.

За однією версією, ця назва походить від мучеників Маккавеїв – 14 серпня день їхньої пам’яті.

За іншою, у цей день до меду випікали пряники з маком. Цей спас також іноді називають Маковим.

14 серпня також починається Успенський піст.

Він триватиме два тижні – до 28 серпня.

Дати та терміни можна подивитися в календарі постів, свят і поминальних днів на 2020 рік.