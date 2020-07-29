Фентезі переносить до світу магії, чарівників, драконів, фей і казкових ельфів. Протистояння добра і зла, епічні битви й чаклунство – усе це заворожує й не залишає читачів байдужими.

Що б почитати з фентезі – дивіться в матеріалі Фактів ICTV. Ми підготували добірку кращих книг, з яких можна почати знайомство з цим дивовижним жанром.

Цикл книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг

У 90-ті Джоан Роулінг придумала Гаррі Поттера під час поїздки в поїзді. Історія про хлопчика, який вижив, підкорила світ, а сама Джоан стала мультимільйонером й увійшла до рейтингу 100 найвизначніших британців від BBC.

Цикл романів про Гаррі Поттера складається з семи книг, у яких хлопчик, що має магічну силу, разом зі своїми вірними друзями Роном та Герміоною бореться з Темним Лордом, який жадає безсмертя і збирається поневолити магічний світ. Романи перекладені на 80 мов і поставили рекорд продажів за всю світову історію.

Читайте: Що почитати влітку 2020 року – 7 найкращих книг

Пісня льоду й полум’я Джорджа Мартіна

Цикл Пісня льоду й полум’я буде цікавий навіть тим, хто дивився Гру престолів. Книги Джорджа Мартіна відрізняються від серіалів. Письменник здійснив титанічну працю – читачеві здається, що він вивчає історію королівства Вестерос, що дійсно існує. Акцент у романах зроблений на промальовування характерів героїв, політичне підґрунтя й опис батальних сцен.

Це історія підступності, зради і кривавої боротьби за Залізний трон і владу над Сімома королівствами, у якій беруть участь знатні будинки, що ворогують між собою – Ланністери, Таргарієни, Старки, Тірелли. Пісня льоду й полум’я наповнена польотами на драконах, битвами із Білими ходоками й атмосферою довгої зими, що наближається. Winter Is Coming!

Володар перстнів Джона Толкіна

Роман-епопея Володар перстнів – справжня класика фентезі, яка надихнула багатьох авторів на створення прекрасних творів. Джон Толкін описав яскравими барвами природу, географію та мешканців Середзем’я, обмірковано створив історію, звичаї, культуру корінного населення.

За сюжетом Хоббіт Фродо отримує в дар від свого дядечки золотий перстень. Прикраса наділена страшною силою – колись вона належала темному магу Саурону, ворогові вільних народів Середзем’я. На Фродо чекає мандрівка до жерла вулкану, що клекоче, де він зможе знищити реліквію.

Відьмак Анджея Сапковського

Книги польського письменника Анджея Сапковського про відьмака Ґеральта створили цілу субкультуру з комп’ютерними й настільними іграми, квестами і фільмами. Твори написані настільки яскраво й цікаво, що читачеві складно відірватися.

Події відбуваються у вигаданому світі, що нагадує середньовічну Європу. Головний герой Ґеральт має магічні здібності. Він подорожує світом і за символічну плату знищує різну богомерзенну нечисть, захищає слабких і карає їх кривдників.

Тим, хто ще не знайомий із фентезі-всесвітом Відьмака, радимо почати зі збірки оповідань Останнє бажання.

Хроніки Нарнії Клайва Льюїса

Хроніки Нарнії – це цикл із семи фентезійних повістей Клайва Льюїса, які будуть цікаві й дорослим, і дітям. Вони вчать добрим взаєминам і формують правильний світогляд.

Четверо друзів – Сьюзен, Пітер, Едмунд та Люсі – за допомогою магічної шафи потрапляють до чарівної країни. Тут вони зустрічають дивовижних істот – фавнів, добряків бобрів, кентаврів. За давнім пророцтвом, мандрівникам судилося скинути злу Білу Чаклунку і стати правителями цих земель. Це світла і весела історія, у якій добро обов’язково переможе зло.

Пригоди Аліси у Дивокраї Льюїса Керролла

Зовсім недитяча книга з дуже глибоким змістом. Льюїс Керролл зачіпає гостросоціальні й животрепетні теми. Кожен із нас, як і Аліса, часом не знаходить спільної мови з оточуючими й хоче піти за Білим Кроликом та дізнатися, що знаходиться на дні його нори. Як головна героїня казки змінює зріст, так і людям властиво стискатися й перетворюватися в ніщо під впливом обставин.

Історія починається з того, що Аліса відпочиває на березі річки й бачить дивного Білого Кролика з годинником. Дівчинка вирушає за ним і опиняється у Дивокраї. Тут вона зустріне Гусеницю, яка курить кальян, побуває на божевільному чаюванні в Капелюшника й Березневого Зайця, а також послухає премудрості Чеширського Кота. Але що б не траплялося, у будь-якій ситуації важливо не втрачати голову!

Сутінкова сага Стефані Майєр

Із серії романів сучасної американської письменниці Стефані Майєр почався справжній тріумф жанру любовне фентезі й масове захоплення історіями про вампірів.

Дев’яностолітній вампір Едвард ховається в образі старшокласника. Він закохується в дівчину з непростою долею Беллу. Це і є те найперше зворушливе почуття, важливіше за яке, здається, нічого немає. Стефані Майєр створила гарну історію й зайвий раз нагадала, яким сильним і пронизливим ​​буває кохання.

Щорічно у світі виходить величезна кількість нових книг. Читачеві буває непросто обрати цікавий твір, що вартий уваги. Дивіться топ-5 книжкових новинок цього року, які варто почитати, у матеріалі Фактів ICTV.