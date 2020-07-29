Погода в Україні на сьогодні - 29 липня 2020

Синоптики на середу, 29 липня, прогнозують сильні грози у низці регіонів.

Жителям південних областей варто приготуватися до хмарної погоди з проясненнями. Температура вдень 29°…34°, вночі 17°…21°.

У центральних регіонах також буде хмарно, повітря прогріється до 34° вдень і 19° вночі.

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На Сході України очікується хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів покажуть 30°…33° вдень, 16°…19° вночі.

У західних областях пройдуть сильні грози. Пориви вітру до 8 м/с. Температура вдень 26°…31°, вночі 15°…18°.

На Півночі країни погода обіцяє бути хмарною з проясненнями. Повітря прогріється до 34° вдень і 20° вночі.

В Україну прямує циклон Dana

На Україну насувається атмосферний фронт Dana, що спричинить грозові дощі на заході та частково у центрі й на півночі країни.

Фронт зумовить опади у всіх західних областях, а також на Вінничині, Житомирщині та місцями на Київщині.