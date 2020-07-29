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Факти / Lifestyle

Привітання в картинках із Днем ангела Юлії

Привітання з Днем ангела Юлії будуть дуже до речі, якщо у вас є друзі або родичі, які носять це ім’я.

До слова, іменини Юлії відзначають кілька разів на рік. Крім 29 липня, вітати зі святом можна 3 січня, 12 лютого, 31 травня і 15 червня.

29 липня церква згадує святу мученицю Юлію Карфагенську.

Читайте: Вихідні у 2020 році – коли відпочиватимуть українці

Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках з Днем ангела Юлії.

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

До слова, в Україні у 2020 році відзначатимуться безліч державних свят, а деякі з них будуть вихідними. Факти ICTV склали календар державних свят на 2020 рік.

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