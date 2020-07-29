Міжнародний день тигра відзначають щорічно 29 липня. Свято заснували у 2010 році.

Також у цей день відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За церковним календарем, 29 липня вшановують пам’ять священномученика Афіногена і його десяти учнів.

Згідно з переказами, правитель міста Севастії Філомарх влаштував велике свято на честь язичницьких богів і наказав городянам принести жертву ідолам, проте багато хто відмовився це робити, бо сповідували християнство. Тоді правитель з’ясував, хто проповідує християнство і відправив своїх воїнів за Афіногенов. Однак його не знайшли, тоді затримали його 10 учнів.

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Афіноген прийшов до правителя і попросив випустити його учнів в замін на його життя.

Однак Філомарх наказав стратити і Афіногена, і його 10 учнів.

Іменини: Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло, Алевтина та Іван.

Народні прикмети на 29 липня:

Якщо вдень пройде дощ, то це до хорошого врожаю.

Якщо вранцы помытите густий туман, то стартує вдала пора для грибників;

Якщо у цей день дуже спекотно, то похолодання не за горами.

Що не можна робити 29 липня:

Не можна сваритись, кричати та бажати комусь зла.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна робити генеральне прибирання.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.