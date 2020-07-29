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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 29 липня

Міжнародний день тигра відзначають щорічно 29 липня. Свято заснували у 2010 році.

Також у цей день відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За церковним календарем, 29 липня вшановують пам’ять священномученика Афіногена і його десяти учнів.

Згідно з переказами, правитель міста Севастії Філомарх влаштував велике свято на честь язичницьких богів і наказав городянам принести жертву ідолам, проте багато хто відмовився це робити, бо сповідували християнство. Тоді правитель з’ясував, хто проповідує християнство і відправив своїх воїнів за Афіногенов. Однак його не знайшли, тоді затримали його 10 учнів.

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Афіноген прийшов до правителя і попросив випустити його учнів в замін на його життя.

Однак Філомарх наказав стратити і Афіногена, і його 10 учнів.

Іменини: Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло, Алевтина та Іван.

Народні прикмети на 29 липня:

  • Якщо вдень пройде дощ, то це до хорошого врожаю.
  • Якщо вранцы помытите густий туман, то стартує вдала пора для грибників;
  • Якщо у цей день дуже спекотно, то похолодання не за горами.

Що не можна робити 29 липня:

  • Не можна сваритись, кричати та бажати комусь зла.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна робити генеральне прибирання.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.

Фото: Dreamstime

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