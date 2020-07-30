30 липня День ангела святкує Маргарита. Ім’я перекладається з латинської мови як перлина.

У дитинстві Маргарита вразлива, але при цьому не дає себе в образу. Вона завжди намагається говорити те, що думає і не боїться критики.

Подорослішавши, Маргарита до всіх проблем підходить з нестандартним мисленням. Вона з легкістю справляється навіть з найскладнішими проблемами.

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У День ангела Маргарити Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках.

У 2020 році в Україні відзначатимуться безліч державних свят, а деякі з них будуть вихідними. Факти ICTV склали календар державних свят на 2020 рік.