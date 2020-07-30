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Факти / Lifestyle

День ангела Марини 2020: найкращі листівки

День ангела Марини відзначається 30 липня.

Свято відзначається згідно з церковним календарем на честь Марини Антіохійської. Великомучениця через свою віру була страчена в 15-річному віці.

Якщо у вас є родичі або подруги, які носять це ім’я, тоді варто відправити їм вітальну листівку, СМС або просто зателефонувати.

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Щоб було простіше зробити це, Факти ICTV зробили ексклюзивні привітання у листівках до Дня ангела Марини.

День ангела Марини: привітання у листівках

День ангела Марини: привітання у листівках

День ангела Марини: привітання у листівках

День ангела Марини: привітання у листівках

День ангела Марини: привітання у листівках

Церковний календар на 2020 рік

Українські віруючі відзначають безліч свят. У них є церковний календар з усіма датами, які відносяться до Ісуса Христа та інших святих.

Більшість дат в ньому пов’язані зі святом Великодня. Саме від нього залежать дати інших важливих свят для української церкви.

Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, щоб не пропустити дати постів і свят.

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