30 липня – День ангела Марини. Це ім’я з латинської перекладається як морська.

Власниці цього імені рухливі і життєрадісні. Марини рано починають бути самостійними, вони завжди беруть відповідальність за свої вчинки, уперті і часто досягають успіху у житті.

У День ангела Марини Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і прозі.

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Нехай під крилами своїми

Тебе твій ангел береже,

Дарує лиш приємні миті

І долю добру хай пошле.

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Марино, яскравих днів

У день іменин тобі!

Щирих, хороших слів,

Багато добра в житті!

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Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Марину з іменинами щиро вітає!

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Сьогодні відзначаєш іменини.

Я вітаю, мила Марино!

Бажаю любові і радості,

Мрії нехай всі збуваються.

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Сонце для тебе сяє,

Доля щедро допомагає.

І на це є причина:

З Днем ангела тебе, Марино!

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Марино, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай тебе завжди береже доля. Бажаю багато світлих моментів у житті, вірних друзів та щирої любові.

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З іменинами, Марино. Нехай всі твої мрії збуваються. Кохай і будь кохана. Більше тобі в житті яскравих і безтурботних днів.

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Марино, нехай доля буде до тебе прихильною. Удачі тобі у всьому, вірних друзів, любові побільше. Мрій і всі труднощі долай.

Календар церковних свят і постів на 2020 рік

У році, крім державних свят, багато церковних, серед яких Різдво і Світле Воскресіння Христове, Благовіщення і День Святої Трійці.

Також є пости і поминальні дні.

Повний календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.