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Факти / Lifestyle

День ангела Марини – кращі привітання в СМС і прозі

30 липня – День ангела Марини. Це ім’я з латинської перекладається як морська.

Власниці цього імені рухливі і життєрадісні. Марини рано починають бути самостійними, вони завжди беруть відповідальність за свої вчинки, уперті і часто досягають успіху у житті.

У День ангела Марини Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і прозі.

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***

Нехай під крилами своїми
Тебе твій ангел береже,
Дарує лиш приємні миті
І долю добру хай пошле.

***

Марино, яскравих днів
У день іменин тобі!
Щирих, хороших слів,
Багато добра в житті!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Марину з іменинами щиро вітає!

***

Сьогодні відзначаєш іменини.
Я вітаю, мила Марино!
Бажаю любові і радості,
Мрії нехай всі збуваються.

***

Сонце для тебе сяє,
Доля щедро допомагає.
І на це є причина:
З Днем ангела тебе, Марино!

***

Марино, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай тебе завжди береже доля. Бажаю багато світлих моментів у житті, вірних друзів та щирої любові.

***

З іменинами, Марино. Нехай всі твої мрії збуваються. Кохай і будь кохана. Більше тобі в житті яскравих і безтурботних днів.

***

Марино, нехай доля буде до тебе прихильною. Удачі тобі у всьому, вірних друзів, любові побільше. Мрій і всі труднощі долай.

Календар церковних свят і постів на 2020 рік

У році, крім державних свят, багато церковних, серед яких Різдво і Світле Воскресіння Христове, Благовіщення і День Святої Трійці.

Також є пости і поминальні дні.

Повний календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.

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