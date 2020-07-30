День системного адміністратора 2020 припадає на 31 липня. Це професійне свято щороку відзначають в останню п’ятницю липня.

У цей день заведено вітати усіх, хто працює з комп’ютерним залізом, адже без цих спеціалістів нині неможливо уявити роботу жодного сучасного офісу.

До Дня системного адміністратора 2020 Факти ICTV підготували коротку історію свята та ідеї для подарунків сисадмінам.

Історія свята

День системного адміністратора почали відзначати з 2000 року. Тоді американський сисадмін з 20-річним досвідом роботи Тед Кекатос вирішив запровадити таке свято. А надихнула його на це реклама у журналі – він побачив, як на картинці офісні працівники дякували системному адміністраторові за встановлення принтерів.

28 липня того ж року у Чикаго він зібрав друзів на невеликому пікніку. Але з тих пір свято почали відзначати у всьому світі.

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Що подарувати системному адміністраторові

Курси

Комп’ютерна техніка постійно оновлюється, а у світі майже щодня створюються нові технології. Сисадміну потрібно не відставати від тенденцій та поповнювати свої знання. Тому відмінним подарунком для такого спеціаліста будуть курси з підвищення кваліфікації.

Комфортний стілець

Сисадміни багато годин проводять біля комп’ютера та ведуть сидячий спосіб життя. Через це можуть виникати проблеми зі спиною. Вирішити цю проблему може комфортний стілець.

Рюкзак

Нерідко сисадміни носять з собою техніку та інструменти. Для цього їм може знадобитися рюкзак.

Оригінальний килимок для мишки

Щоб сисадміну було веселіше працювати, можна зробити його робоче місце цікавішим. У цьому допоможе оригінальний килимок для мишки з надписом чи картинкою.

Кава чи чай

Ці подарунки підійдуть будь-якому офісному працівникові. Варто лише заздалегідь дізнатися, якому напою надає перевагу ваш знайомий сисадмін.

Календар неофіційних свят на 2020 рік

Окрім державних та церковних, відзначаються також і неофіційні свята.

До них належать і дні, коли заведено вітати працівників тієї чи іншої сфери.

Повний календар неофіційних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.