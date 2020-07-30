Гороскоп на 30 липня 2020 для всіх знаків зодіаку вручає Дівам пульт керування четвергом, втішає Левів і радить всім придбати особистого Водолія.

Овен. Маг

На все, що завгодно, здатні сьогодні Овни. Гороскоп на 30 липня за картами таро видає їм Мага, а з ним – силу волі, бажання щось робити і всі можливості під ногами. Потрібно просто обрати, що хочеться – і почати.

Телець. Сімка мечів

На Тельців чекає зіткнення з совістю і власними принципами. Щоб добитися того, що їм хочеться, доведеться поступити не зовсім чесно. Неважливо, підуть вони в магазині без черги або уведуть чийсь законний спадок, підмінивши заповіт, – цей договір з совістю запам’ятається і сильно вплине на життя. Можливо, не варто його заключати.

Близнюки. Перевернута Шістка посохів

Що б не робити сьогодні Близнюки, їх хороші вчинки лишатимуться непоміченими, а погані всіляку виділятимуть і докорятимуть. Такий от нечесний, неврівноважений день виходить за гороскопом на 30 липня. Простіше за все його просто перечекати і за можливістю не робити нічого.

Рак. Шістка пентаклів

Ракам обов’язково варто знайти можливість допомогти комусь. Перерахувати щось в фонд порятункук слизовиків або організацію з захисту дерев на дахах старих будівель – або в якісь справжні фонди. Ще можна просто допомогти випадковій або близькій людині. Все добре, що буде сьогодні зроблено, повернеться у потрібний момент.

Лев. Дев’ятка посохів

Леви почуваються вичавленими, як лимон, з якого вже втретє роблять лимонад. Як шматочок масла, розмазаний по величезному шматку хліба. Залишилось ще трохи, вже четвер, треба лише зібратися і пережити, не скидаючи обертів, ще два дні. Все вийде.

Діва. Імператор

В Дів сьогодні впаде уявний пульт від четверга, а з ним і потреба контролювати все, що відбувається в їхньому житті і в життях тих, хто опинився поряд. Головне не захоплюватись і не перетинати кордони, але щодо іншого Діви знають, чого хочуть, знають, як цього досягти, і сьогодні обирають не лише знати, а й робити.

Терези. Місяць

Сьогодні вперто здається, що все якесь не те. Що є якась важлива частина картини, яку Терези не помічають, а тому їх думки неточні, а дії якісь навмання. В розмірених Терезах це викликає тривогу і страх. Це правда – об’єктивності сьогодні може не вистачати. Але внутрішній голос і інтуїція допоможуть все одно обирати правильно.

Скорпіон. П’ятірка чаш

Заперечення і нездатність прийняти реальний стан речей – те, з чим Скорпіонам доведеться працювати сьогодні. Гороскоп на 30 липня знає, як складно не брати до уваги бажане, але ще не реальне або вже втрачене. Але якщо завжди передбачати лише ідеальний розвиток подій, скорпіони знову й знову повертатимуться до заперечення і горя.

Стрілець. Король чаш

Стрільці сьогодні будут дивовижно чуйними дипломатами, здатними владнати будь-які сварки або помирити всіх кішок та собак. Це тимчасова здібність, тому найважливіше – пам’ятати, що так буде не завжди. І все ж, сьогодні Стрільці можуть зробити багато хорошого, і їх за це запам’ятають і любитимуть.

Козеріг. Перевернутий Суд

Сьогодні Козероги весь день сумніваються в собі. Найпечальніше в цьому гороскопі на 30 липня – в тому, що всі, крім них, прекрасно бачать, наскільки вони хороші, тож сумніми можуть приймати за непотрібне загравання. Найкраще зібрати групку інших Козерогів і нити одне одному – лише так знайдеться розуміння.

Водолій. Перевернута П’ятірка посохів

Водолеї сьогодні майстерно обходять гострі кути і гасять будь-які конфлікті, ледве ті встигають спалахнути. В 2020 році, який вже стомився сам від себе, це працює добре. Тож довкола Водолеїв сьогодні організується зона толерантності, безмежної терплячості і прийняття.

Риби. Верховна жриця

Лень інсайтів і прицільної емпатії. Риби здатні зрозуміти і дізнатись про всіх і про все, що здається їм цікавим. Настільки, що можуть почати трохи дратувати своєю проникливістю оточуючих. Тому варто бути обережними і уважними – деякі таємниці краще не знати.

Гороскоп на липень

Українська астролог Марина Скаді поділилася із Фактами ICTV докладним гороскопом на липень 2020 та розповіла, чого варто очікувати знакам зодіаку в останні дні липня.

Меркурій вийшов із фази ретроградності, а це означає, що багато людей відчують позитивний вплив на всі сфери життя.

Найбільш вигідним місяць стане для Близнюків, Дів, Скорпіонів та Риб.

Джерело: А як вам такий розклад