Календар неофіційних свят на 2020 рік

Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій.

Теж саме стосується таких свят, як, до прикладу, Всесвітній день посмішки або ж Всесвітній день сну. Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе.

Читайте: Магнітні бурі в 2020 – календар на рік

Січень

19 січня – Всесвітні день снігу (третя неділя січня)

20 січня – День Автономної Республіки Крим

22 січня – День Соборності і Свободи України

25 січня – День студента (Тетянин день)

25 січня – Китайський Новий рік (припадає на перший новий місяць першого місяця року, між 12 січня і 19 лютого)

26 січня – Всесвітній день митниці

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України

26 січня – Міжнародний день без інтернету (остання неділя січня)

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

29 січня – День пам’яті героїв Крут

31 січня – Міжнародний день ювеліра

Лютий

2 лютого – День бабака

6 лютого – Міжнародний день бармена

9 лютого – Міжнародний день стоматолога

13 лютого – Всесвітній день радіо

14 лютого – День святого Валентина (День всіх закоханих)

14 лютого – День комп’ютерника

15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, а також День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

17 лютого – День спонтанного прояву доброти

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

28 лютого – День штурманської служби авіації Збройних сил України

Березень

1 березня – Всесвітній день компліменту

3 березня – Всесвітній день письменника

9 березня – Всесвітній день діджея

15 березня – День захисту прав споживачів

15 березня – Всесвітній день сну (третя п’ятниця березня)

20 березня – Міжнародний день щастя

21 березня – Всесвітній день поезії

22 березня – День таксиста

25 березня – День Служби безпеки України

27 березня – Всесвітній день театру

Квітень

1 квітня – День сміху (День дурня)

4 квітня – Міжнародний день інтернету

7 квітня – Всесвітній день здоров’я

12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики

15 квітня – День працівників кримінального розшуку України

17 квітня – День працівників пожежної охорони України

18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні

18 квітня – Міжнародний день цирку (третя субота квітня)

22 квітня – Міжнародний день секретаря (середа останнього повного тижня квітня)

23 квітня – Всеукраїнський день психолога

25 квітня – Міжнародний день ветеринарного лікаря (остання субота квітня)

29 квітня – Міжнародний день танцю

30 квітня – День прикордонника

Травень

10 травня – День матері (друга неділя травня)

15 травня – Міжнародний день сімей

16 травня – День науки в Україні (третя субота травня), День Європи в Україні (третя субота травня)

20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога

21 травня – Всесвітній день вишиванки (третій четвер травня)

23 травня – День морської піхоти України

24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН

30 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України (остання субота травня)

31 травня – Всесвітній день без тютюну

Червень

1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)

6 червня – День журналіста в Україні

9 червня – Міжнародний день друзів

14 червня – Міжнародний день блогера

21 червня – День медичного працівника (третя неділя червня)

25 червня – День митної служби України

27 червня – Міжнародний день рибальства

28 червня – День молоді України (остання неділя червня)

Липень

1 липня – День архітектури України

2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста

4 липня – День Національної поліції України

6 липня – Всесвітній день поцілунку

12 липня – День рибалки (друга неділя липня)

11 липня – Всесвітній день шоколаду

16 липня – День бухгалтера України

26 липня – День системного адміністратора

Серпень

1 серпня – День інкасатора

2 серпня – День Повітряних сил ЗСУ (перша неділя серпня)

9 серпня – День будівельника (друга неділя серпня)

19 серпня – Всесвітній день фотографії

23 серпня – День Державного прапора України

29 серпня – День авіації України (остання субота серпня)

30 серпня – День шахтаря (остання неділя серпня)

Вересень

1 вересня – День знань

9 вересня – Міжнародний день краси

12 вересня – День українського кіно (друга субота вересня), День фізкультури і спорту

13 вересня – День танкіста в Україні (друга неділя вересня)

13 вересня – День програміста

17 вересня – День рятувальника України

21 вересня – Міжнародний день миру

22 вересня – Всесвітній день без автомобіля

26 вересня – Всесвітній день контрацепції

27 вересня – Всесвітній день туризму

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек

Жовтень

1 жовтня – Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку

2 жовтня – Всесвітній день посмішки (перша п’ятниця жовтня)

4 жовтня – Всесвітній день тварин

5 жовтня – Міжнародний день лікаря (перший понеділок жовтня)

8 жовтня – День юриста України

10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні

16 жовтня – День Шефа

18 жовтня – День працівників харчової промисловості (третя неділя жовтня)

25 жовтня – День автомобіліста (остання неділя жовтня)

31 жовтня – Хеловін

Листопад

1 листопада – Міжнародний день вегана

3 листопада – День ракетних військ і артилерії України

9 листопада – День української писемності та мови

11 листопада – Всесвітній день шопінгу

13 листопада – Міжнародний день незрячих

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку

17 листопада – Міжнародний день студентів

19 листопада – Міжнародний день чоловіків

21 листопада – День Гідності та Свободи

21 листопада – Всесвітній день телебачення

21 листопада – День десантно-штурмових військ ЗСУ

27 листопада – Чорна п’ятниця (остання п’ятниця листопада)

30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин

Грудень

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня – День обіймів

5 грудня – День працівників статистики

6 грудня – День Збройних Сил України

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації та День місцевого самоврядування в Україні

8 грудня – День благодійності

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 грудня – Міжнародний день чаю

22 грудня – День енергетика та День дипломатичної служби України

24 грудня – День працівників архівних установ України

28 грудня – Міжнародний день кіно

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.