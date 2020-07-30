У 2020 році мусульмани починають святкувати Курбан-байрам ввечері 30 липня. Щороку святкування починається однаково – з ранкової молитви, під час якої слухають проповідь і читають Коран. Вже після намазу починається головна частина свята – жертвоприношення.

Згідно з традиціями Курбан-байраму, віряни ріжуть барана, верблюда, корову, буйвола або козу, приносячи його в жертву і проявляючи у такий спосіб свою повагу і любов до Аллаха.

Однак це дійство має свої правила. Так, приносити в жертву верблюда можна тільки, якщо йому вже є п’ять років. Якщо для жертвоприношення обрали корову чи буйвола, то вони повинні бути дворічними.

Овець можна різати тільки однорічних. Коли тварину вбивають, то цьгого не повинні бачити інші тварини.

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Традиції Курбан-байраму забороняють продавати м’ясо. Його потрібно розділити і третину віддати біднякам або дитячим будинкам, третину – гостям і родичам, а ще одну третину – залишити сім’ї.

До святкового столу, зазвичай, подають запечену вівцю і страви з печінки і серця. Гарніром є рис, бобові та овочі. Також у цей день мусульмани обов’язково їдять десерти, обираючи солодощі з мигдальним молоком і родзинками. Здебільшого, це випічка, зокрема, печиво, бісквіти або пироги.

На святкування Курбан-байраму прийнято влаштовувати пишні застілля і запрошувати якомога більше гостей: родичів, друзів, сусідів, а ще роздавати милостиню. Оскільки вважається, що Курбан-байрам – це свято добрих вчинків, то у ці дні віряни намагаються відвідувати хворих, сиріт, допомагати бідним і піклуватися про тих, хто цього потребує.

Триває святкування Курбан-байраму до вечора 3 серпня. До речі, останній літній місяць також буде багатий на святкові дні.

Зокрема, згідно з церковним календарем на серпень, 28 числа православні християни відзначатимуть одне з найбільших свят – Успіння Пресвятої Богородиці.