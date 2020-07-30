30 липня святкують Міжнародний день дружби. Свято зовсім молоде – лише в 2011 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про його проведення.

– Дружба між народами, державами, культурами і окремими особами може надихнути на забезпечення миру. Дружба будує мости між суспільствами, які шанують культурну різноманітність, — наголошується в документі.

Ми підготували привітання з Днем дружби, які допоможуть порадувати близьку людину добрими і приємними словами.

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