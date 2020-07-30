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Факти / Lifestyle

Міжнародний день дружби – найкращі листівки з привітаннями

30 липня святкують Міжнародний день дружби. Свято зовсім молоде – лише в 2011 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про його проведення.

– Дружба між народами, державами, культурами і окремими особами може надихнути на забезпечення миру. Дружба будує мости між суспільствами, які шанують культурну різноманітність, — наголошується в документі.

Ми підготували привітання з Днем дружби, які допоможуть порадувати близьку людину добрими і приємними словами.

Міжнародний день дружби 2020 – привітання в листівках Міжнародний день дружби 2020 – привітання в листівках

Читайте: Календар свят на серпень 2020

Міжнародний день дружби 2020 – привітання в листівках Міжнародний день дружби 2020 – привітання в листівках Міжнародний день дружби 2020 – привітання в листівках

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.

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