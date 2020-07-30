До Червоної планети марсохід Perseverance вирушить о 14.50 за київським часом. Запус проводить NASA, він відбуватиметься з мису Канаверал у Флориді.

На орбіту його доставить ракета Atlas V. Попри те, що запускають сьогодні, апарат висадиться на Марсі у лютому 2021 року.

Загалом політ триватиме 687 земних днів. Вартість такого запуску становить $3 млрд.

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Чому це важливо і навіщо апарат летить на Марс

У NASA і раніше досліджували Марс, але робили це, використовуючи планетоходи Spirit та Opportunity. Однак вони припинили свою роботу, а з 2012 року на планеті перебуває роботизований ровер Curiosity, який є є частиною програми NASA Марсіанська наукова лабораторія.

Марсохід Perseverance з вертольотом-дроном Ingenuity відправляють на Марс, щоб шукати на планеті ознаки життя, збирати зразки каменів та ґрунту і передавати їх на Землю для досліджень.

Крім цього, одним із завдань марсоходу є випробування деяких технологій для потенційного використання під час пілотованого польоту на Марс. Зокрема, планується протестувати метод отримання кисню з ґрунту і застосувати вертоліт в атмосфері іншої планети.

Ще однією особливістю марсохода Perseverance є те, що на ньому вперше встановили мікрофони. Саме за допомогою них можна буде почути звуки спуску і посадки апарату, а також фонові шуми, які є на планеті.

Факти ICTV стежать за запуском марсохода Perseverance онлайн.

Китай запустив першу місію на Марс

Наразі дослідженням Червоної планети займається не тільки NASA. 23 липня Китай запустив свій перший зонд на Марс.

Він має камеру та інструменти, які допоможуть проаналізувати місцеві породи та знайти лід і ознаки життя.

Але на цьому у Китаї вирішили не зупинятися, тому на орбіту планети незабаром має вирушити космічний корабель, де вивчатиме Марс дистанційно.