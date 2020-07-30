Очільників Apple, Google, Facebook і Amazon викликали дати свідчення у Конгресі США

Керівників Apple, Google, Facebook і Amazon викликали на слухання в антимонопольний підкомітет юридичного комітету Палати представників Конгресу США.

Марк Цукерберг, Тім Кук, Сундар Пічаї і Джефф Безос виступають у рамках розслідування про використання неконкурентних практик.

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Компанії підозрюються у зловживанні становищем на ринку, нечесних бізнес-практиках, в результаті яких вони закріпили монопольне становище на ринку.

Наприклад, Apple звинуватили в обмеженнях в App Store, через які власники додатків втрачають частину прибутку. Facebook звинувачують у створенні монополії через придбання конкурентів Instagram і Snapchat.

Топ-10 найдорожчих брендів світу

Найдорожчим брендом 2020 року стала компанія Apple. Друге місце посів Google, а на третьому місці рейтингу – Microsoft.

Перша п’ятірка залишилась незмінною з минулого року. Однак є відчутні зміни у ціні Facebook — вартість соцмережі зменшилась на 21%.