Ретроградний Уран: що він означає і період

Період ретроградного Урана в 2020 році розпочнеться 15 серпня і триватиме до 14 січня 2021 року.

Уран славиться своєю непередбачуваністю, бо під його впливом відбувається багато неочікуваних подій, руйнуються стереотипи та часом уставлені рамки. У цей період приходить божественне осяяння і несподіване рішення проблеми.

У період ретроградного руху планета породжує неймовірний викид енергії, яку можна використовувати для значних змін у своєму житті. Уран допомагатиме тим, хто готовий до змін у своєму житті, як у діловій, так і в особистій сфері.

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У серпні перша половина місяця, буде дуже напруженою, але друга половина, принесе багато приємних сюрпризів, люди відчують піднесення.

Ця планета символізує прагнення вирватися з обмежень і умовностей. З 11 до 15 серпня Уран буде в стадії стаціонарності, який стимуює вивільнення цілеспрямованого потоку енергії, тому люди відчують поривання до нових звершень.

У період стаціонарності Урана з’являється необхідність радикальних змін, відчувається гостра необхідність у свободі.

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