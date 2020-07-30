У суботу, 1 серпня, синоптики прогнозують суху та теплу погоду майже на всій території України, окрім північних регіонів та Рівненської області.

Тут очікуються дощі та грози.

На півдні країни – від +26 до +29, у східних областях до +26.

У центрі стовпчик термометра підніматиметься до +25, у північних областях – максимум +24, а у західних – від +21 до +23.

У Києві серпень розпочнеться дощами, вночі 13-15, а вдень 22-24 вище нуля.

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У неділю, 2 серпня, також переважатиме суха погода, невеликий дощ можливий лише на сході.

Температура повітря майже не зміниться.

На півдні – до +29, у центрі +28, у східних та західних регіонах температура місцями підвищиться до +27.

На півночі прогнозують комфортні +25.

У столиці без опадів, вночі 13-15, вдень до +24.

Погода на серпень 2020

Синоптики кажуть, що погода у серпні 2020 буде досить спекотною і посушливою у першій половині місяця, а після 18 числа похолодає.

На початку останнього місяця літа стовпчики термометрів коливатимуться в межах +28 +34, водночас без істотних опадів.

А з 18-20 серпня очікується зниження температури, що пов’язано з циклонами, які принесуть дощі та грози.

Тільки на півдні і сході тепло протримається довше, але в останні числа туди теж прийде осінь.