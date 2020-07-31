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Факти / Lifestyle

Як зробити домашній лимонад: 6 рецептів

Втамувати спрагу в спеку найкраще лимонадом домашнього приготування. Так як в ньому використовуються тільки натуральні складові і мінеральна вода. Ми підготували для вас шість рецептів лимонаду, які просто приготувати в домашніх умовах.

Лимонад з корицею

Інгредієнти:

  • Лимони – 10 шт.,
  • Вода – 0,5-2 л,
  • Цукор – 300-400 г,
  • Кориця – 1 паличка.

Спосіб приготування:

Починаємо з лимонів. Ви повинні їх очистити, розрізати на дві частини і вичавити сік. Процес приготування такий: закип’ятити воду, додати паличку кориці, цедру лимона, цукор і все ретельно перемішати. Процідіть настій, він повинен охолонути. Можна за бажанням додати тертий корінь імбиру.

Малиновий лимонад

Інгредієнти:

  • Сік малини – 500 мл,
  • Мінеральна вода – 500 мл,
  • Малина для прикраси,
  • М’ята – 1-2 гілочки,
  • Лимон – 0,5 шт.

Спосіб приготування:

Очищений від шкірки, промитий і розрізаний лимон вичавити в склянку. Охолодити малиновий сік, додати до нього мінеральну воду і сік лимона. Перемішати, на дно келиха покласти плоди малини, а зверху напою – м’яту.

Яблучний лимонад

Інгредієнти:

  • Яблучний сік – 1 частина,
  • Сік смородини чорної – 1 частина,
  • Цукровий сироп – за смаком,
  • Вода проста або газована – 2-3 частини,
  • Лайм – 1 шт.

Спосіб приготування:

Для основи спочатку перемішайте сік чорної смородини, яблучний сік і питну воду. За бажанням можна цукровий сироп. Дайте охолонути. Наприкінці наріжте тонкими шматочками лайм і покладіть їх на дно. Додати основу лимонаду і перемішати – напій готовий.

Апельсиновий лимонад

Інгредієнти:

  • Апельсиновий сік – 250 мл,
  • Газована вода – 750 мл,
  • Лимон – 1 шт.,
  • Апельсинові дольки – 4-5 шт.

Спосіб приготування:

Очистити лимон, вичавити з нього сік і додати в стакан охолоджені апельсиновий сік і мінеральну воду. Розлити в келихи і прикрасити апельсиновими дольками.

Вишневий лимонад

Інгредієнти:

  • Вишневий сік (натуральний) – 500 мл,
  • Лимонний сік – 50 мл,
  • Цукровий пісок – за смаком,
  • Вишня для прикраси.

Спосіб приготування:

Лимонний і вишневий соки змішати з цукром. Налити в келих, додати охолоджену мінеральну воду і прикрасити вишневими плодами. Подавати можна з льодом.

Пряний лимонад

Інгредієнти:

  • М’ята – 2 гілочки,
  • Тархун – 2 гілочки,
  • Базилік – 2 гілочки,
  • Лимон – 5 шт.,
  • Вода – 500 мл,
  • М’ятний сироп – за смаком.

Спосіб приготування:

Почистити лимон і вичавити сік. Подрібнити за рецептом трави і додати лимонну цедру. Закип’ятити воду, дати їй охолонути і додати вичавлений лимонний сік і трави. Коли трави настояться, все змішати. Після охолодження розлити в келихи.

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