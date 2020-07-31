Втамувати спрагу в спеку найкраще лимонадом домашнього приготування. Так як в ньому використовуються тільки натуральні складові і мінеральна вода. Ми підготували для вас шість рецептів лимонаду, які просто приготувати в домашніх умовах.
Лимонад з корицею
Інгредієнти:
- Лимони – 10 шт.,
- Вода – 0,5-2 л,
- Цукор – 300-400 г,
- Кориця – 1 паличка.
Спосіб приготування:
Починаємо з лимонів. Ви повинні їх очистити, розрізати на дві частини і вичавити сік. Процес приготування такий: закип’ятити воду, додати паличку кориці, цедру лимона, цукор і все ретельно перемішати. Процідіть настій, він повинен охолонути. Можна за бажанням додати тертий корінь імбиру.
Малиновий лимонад
Інгредієнти:
- Сік малини – 500 мл,
- Мінеральна вода – 500 мл,
- Малина для прикраси,
- М’ята – 1-2 гілочки,
- Лимон – 0,5 шт.
Спосіб приготування:
Очищений від шкірки, промитий і розрізаний лимон вичавити в склянку. Охолодити малиновий сік, додати до нього мінеральну воду і сік лимона. Перемішати, на дно келиха покласти плоди малини, а зверху напою – м’яту.
Яблучний лимонад
Інгредієнти:
- Яблучний сік – 1 частина,
- Сік смородини чорної – 1 частина,
- Цукровий сироп – за смаком,
- Вода проста або газована – 2-3 частини,
- Лайм – 1 шт.
Спосіб приготування:
Для основи спочатку перемішайте сік чорної смородини, яблучний сік і питну воду. За бажанням можна цукровий сироп. Дайте охолонути. Наприкінці наріжте тонкими шматочками лайм і покладіть їх на дно. Додати основу лимонаду і перемішати – напій готовий.
Апельсиновий лимонад
Інгредієнти:
- Апельсиновий сік – 250 мл,
- Газована вода – 750 мл,
- Лимон – 1 шт.,
- Апельсинові дольки – 4-5 шт.
Спосіб приготування:
Очистити лимон, вичавити з нього сік і додати в стакан охолоджені апельсиновий сік і мінеральну воду. Розлити в келихи і прикрасити апельсиновими дольками.
Вишневий лимонад
Інгредієнти:
- Вишневий сік (натуральний) – 500 мл,
- Лимонний сік – 50 мл,
- Цукровий пісок – за смаком,
- Вишня для прикраси.
Спосіб приготування:
Лимонний і вишневий соки змішати з цукром. Налити в келих, додати охолоджену мінеральну воду і прикрасити вишневими плодами. Подавати можна з льодом.
Пряний лимонад
Інгредієнти:
- М’ята – 2 гілочки,
- Тархун – 2 гілочки,
- Базилік – 2 гілочки,
- Лимон – 5 шт.,
- Вода – 500 мл,
- М’ятний сироп – за смаком.
Спосіб приготування:
Почистити лимон і вичавити сік. Подрібнити за рецептом трави і додати лимонну цедру. Закип’ятити воду, дати їй охолонути і додати вичавлений лимонний сік і трави. Коли трави настояться, все змішати. Після охолодження розлити в келихи.Читайте: Як зробити мохіто: рецепти з фото Як зробити холодну каву - 3 рецепти Як пити абсент - 3 способи