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Apple переносить випуск нового iPhone

Американська компанія Apple перенесе випуск нових iPhone на жовтень.

Таку інформацію озвучив фінансовий директор Лука Маестрі під час розмови про доходи компанії.

За його словами, нові моделі iPhone в 2020 році вийдуть на кілька тижнів пізніше очікуваного.

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Передбачалося, що новий смартфон вийде як зазвичай у вересні.

– Минулого року ми почали продавати нові iPhone в кінці вересня, в цьому році ми очікуємо, що поставки будуть доступні на кілька тижнів пізніше, – сказав Маестрі.

Причину відстрочки в Apple не коментують.

На думку Bloomberg, вихід iPhone буде трохи затриманий через складну ситуацію Covid-19 в США.

Apple в топ-10 найдорожчих брендів за версією Forbes

Apple в 2020 році увійшла в топ-10 найдорожчих брендів світу за версією Forbes. У рейтингу компанія знаходиться на першому місці. Її вартість оцінили в $241,2 млрд.

Експерти вважають, що в 2021 році рейтинг може сильно змінитися, оскільки пандемія змінює умови бізнесу і підприємці повинні жити в умовах нових реалій.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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