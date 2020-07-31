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Факти / Lifestyle

День системного адміністратора 2020: привітання в картинках

День системного адміністратора 2020 святкують 31 липня.

Сисадміни (скорочено від повної назви) відповідають за оптимізацію роботи комп’ютерних систем, тому саме завдяки їм працівники офісів можуть швидко обмінюватися важливою інформацією.

У світі сучасних технологій все менше компаній можуть обійтися без ефективних та досвідчених системних адміністраторів, тому така професія вважається однією із найзатребуваніших у сфері IT.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Факти ICTV підготували для вас привітання з Днем системного адміністратора 2020 у картинках.

День системного адміністратора 2020: привітання в картинках

День системного адміністратора 2020: привітання в картинках

День системного адміністратора 2020: привітання в картинках

День системного адміністратора 2020: привітання в картинках

День системного адміністратора 2020: привітання в картинках

Про те, коли та як вдалося українським IT-спеціалістам влаштуватися у Кремнієвій долині, читайте в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

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