Гороскоп 2020 на серпень – все знаки зодіаку

Докладний гороскоп на серпень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

У перших числах серпня ситуація буде доволі напруженою, однак у другій половині місяця буде багато приємних сюрпризів, люди відчують піднесення, радість та повноту щастя.

Уран, планета революцій, несподіваних оновлень і вищого розуму, переходить у фазу ретроградного руху. Ця планета символізує прагнення вирватися з обмежень і умовностей.

З 11 до 15 серпня Уран буде в стадії стаціонарності, що дасть людям відчуття сили, бо планета направляє цілеспрямований потік енергії. У період стаціонарності Урана з’являється необхідність радикальних змін, відчувається гостра потреба в свободі.

Почуття власної незалежності та індивідуальності стає дуже сильним. Бажання стати вільним і розкутим, підштовхує до пошуків власного унікального способу висловити свою індивідуальність, відкрити в собі оригінальний творчий початок. У період з 11 до 15 серпня, можна виявити у собі зовсім нові риси характеру.

Уран управляє новими технологіями і прогресивними напрямками, і ці теми виражені в період стаціонарності Урана. Крім цього, Уран не любить офіційності, зате сприяє неформальним та неофіційним організаціям.

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З 16 серпня Уран перейде у фазу ретроградного руху до 14 січня 2021 року. У другій половині серпня люди можуть змінити все, що їх оточує, з’являється бажання протистояти владі, керівництву та конкурентам. Основною причиною нестабільності на початку періоду ретроградності є різке неприйняття будь-яких обмежень.

Гороскоп для Овнів

У першій половині місяця характерні занепокоєння і брак уваги до дрібниць. У деяких волелюбних особистостей виникне гостре бажання до пригод, аж до спроб вирватися з родини і роботи. Необдумані дії або завищені вимоги до партнера призводять до конфліктів і зіткнень.

Складно пристосовуватися до ситуацій, через що можуть виникати неприємні конфлікти з керівництвом. Уникнути неприємностей допоможе дипломатичний підхід до ситуацій, що склалися. Погоджуватися на поступки, йти на компроміси в серпні буде набагато вигідніше, ніж залишатися непохитним.

Гороскоп для Тельців

Тельці схильні брати на себе більше роботи, ніж в змозі виконати. Ризикований період для матеріально-фінансової сфери. Не вдавайтеся в авантюрні проекти, непрозорі фінансові угоди.

Фінанси, корпоративний бізнес, зв’язки з іноземними та далекими партнерами приносять багато хвилювань, можливі зміни планів. Невдалі дні для звернення до суду, за юридичними консультаціями, а також для візитів в офіційні та громадські організації.

Щоб не постраждала ваша соціальна сфера життя, варто стримувати свої почуття і емоції. Друга половина місяця принесе гармонію і можливість виправити і поліпшити те, що невірно зроблено раніше.

Гороскоп для Близнюків

Сприятливий період для розкриття своїх інтелектуальних можливостей, реалізації своєї індивідуальності через слово або письменство. Творчі люди та громадські організації прийдуть до успіху.

Цілеспрямованість, концентрація, воля, і здатність входити в роль, принесуть успіх у справах.

Також необхідно враховувати те, що невдачі осмислюються з великими труднощами. Багато хто бачить всю картину в цілому, при цьому може приділити недостатню увагу до тонких поворотів думок.

Гороскоп для Раків

Початок серпня – критичний період для сімейного бюджету, будь-які партнерські відносини перебувають під загрозою. У другій половині серпня, ситуація значно покращиться. Підвищується емоційність в особистому житті та ділових взаєминах, вимогливість до партнерів.

Чутливість, вразливість, може ретельно приховуватися за удаваною важливістю. Виникає гостра потреба в ніжності і розумінні. Люди з тонкою душевною організацією схильні до “зациклення” на своїх сентиментальних спогадах.

Пари, які переживають кризу взаємин, можуть виправити ситуацію на краще, в цей період легше зблизитися з романтичним партнером.

Гороскоп для Левів

Перша половина місяця створює атмосферу нервозності і дратівливості. Несприятливий період для будь-яких справ і починань, а фінансові операції можуть принести збитки. Роботу і справи, що вимагають самодисципліни і витримки, краще планувати на другу половину серпня.

Багато хто прагне до свободи дій будь-якою ціною, через що можливі несподівані непорозуміння, неприємні зміни на роботі. Особливе занепокоєння викликатимуть спільні гроші.

Але в другій половині серпня, багато неприємностей зникнуть, тому, не хвилюйтеся. Зайва збудливість і хвилювання через дрібниці, призводить до сильного нервового напруження та порушень ритму серцевої діяльності.

Гороскоп для Дів

Самовпевненість і наполегливість у вираженні своїх ідей та інтересів, допоможе досягнути бажаного. З’являється інтерес до інтелектуальних ігор, активізується розумова діяльність та громадська активність.

З керівництвом і впливовими особами легко можна знайти спільну мову, внести пропозиції, висловити свої міркування. Добре йде робота, що вимагає розумових творчих зусиль. Люди відчувають ясність думок та приплив свіжих ідей.

Хороший період для укладення вигідних угод, для початку відрядження. Можна дозволити суперечки або розбіжності з партнерами шляхом переговорів. Слушна нагода для романтичної поїздки, зміни місця проживання, переїзду.

Гороскоп для Терезів

Посилюється чутливість у стосунках з партнером. У романтичних стосунках можлива поява нових і сильних імпульсів, але навряд чи, вони будуть тривалими. З’являються несподівані ділові та фінансові перспективи, цікаві пропозиції та контакти, незвичайні знайомства і зв’язки.

Неординарність і екстравагантність допомагає в суспільному житті і сприяє набуттю нових можливостей. Особливо вдалі контакти з громадськими організаціями та незалежними групами.

Гороскоп для Скорпіонів

Імпульсивність дій, прагнення до боротьби за кардинальні реформи на виробництві, в кар’єрі, підприємницьких справах, призводить до помилок. Обережність, дипломатичність і здоровий глузд, допоможуть уникнути того, про що згодом можна пошкодувати.

Невдалий час для вирішення проблем розподілу прибутку, повернення боргів, а також спадщини і аліментів. Будьте обережні, використовуючи різну техніку, транспорт та роблячи експерименти.

Перша половина серпня – не простий період для шлюбу чи любовних відносин. Друга половина серпня, приносить оновлення в професійній сфері, а також популярність і визнання.

Гороскоп для Стрільців

Нові раптові і цікаві знайомства дають сприятливі перспективи. Хороший період для вчених, політиків, громадських діячів та приватних підприємців. Можлива зміна дружніх відносин на романтичні.

Схильність до флірту, пригод, емоційного і духовного спілкування з партнером, роблять серпень часом для щасливого життя. Хороший період для контактів з друзями, спільної участі в громадських та культурних заходах.

У сім’ї можливі несподівані події швидше позитивного характеру, але супроводжуються клопотами і необхідністю якихось змін.

Гороскоп для Козерогів

Зосередженість на своїх інтелектуальних прагненнях і самовираженні, допоможе вам досягти небачених висот. Отримана інформація, нові знання і враження, спонукають багатьох до розкриття своїх творчих здібностей.

Вас в цей період легше надихнути на звершення. Стати більш помітним можна завдяки своїм розумовим здібностям. Значно поліпшується стан людей, що мають серйозні захворювання.

У другій половині серпня з’являються хороші можливості для встановлення зв’язків, для вирішення своїх особистих проблем. Сприятливі інтелектуальні ігри з дітьми та заняття для розумового розвитку.

Гороскоп для Водоліїв

Виникають обмежувальні обставини і це спонукає до різких дій, до розриву старих зв’язків, виникає бажання звільнитися від чогось. Комусь захочеться під впливом емоцій висловити наболіле.

Можуть бути несподівані непорозуміння в особистому житті, в любовних або сімейних відносинах. Багатьох приваблює новизна відчуттів, незвичні зустрічі, романтичні побачення. У цей період найменше протиріччя може привести до конфлікту і навіть розставання з давнім партнером.

Чим вище рівень духовного розвитку, тим легше пройде перша половина серпня. Не прив’язуйтеся до матеріального, направте енергію на самопізнання, внутрішню роботу.

Гороскоп для Риб

Справи і обов’язки вимагають багато часу, серпень – це хороший момент для пошуку роботи. Ви будете багато працювати та їздити у відрядження, часу на відпочинок та розваги у вас не буде.

У цей місяць риби стають емоційно стриманими, діють в рамках інструкцій і чітко виконують свої обов’язки. Ділових контактів стає більше, це гарний час для нарад, планування, складання звітів, наведення порядку. Успішна будь-яка робота, яка вимагає зосередження, терпіння, посидючості та підвищеної уваги.

Для творчих людей – складний період для нових проектів. Але роботи, розпочаті давно, виконуються правильно, хоч і повільно, зате розвиваються впевнено і, врешті-решт, ви отримаєте результат, який вас задовольнить.

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