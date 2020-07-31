Гороскоп на 31 липня 2020 для всіх знаків зодіаку пропонує Овнам обирати, Близнюкам бігти, а Терезах – добряче розхитати все, що можна. І що не можна – теж.

Овен. Двійка мечів

Такий день, що над будь-яким вибором Овни завмиратимуть. Раптом саме він змінить щось кардинально в їхньому життя? Раптом помилковий призведе до невиправних наслідків? Але гороскоп на 31 липня вважає, що помилковий вибір кращий за незроблений.

Телець. Перевернута Зірка

В Тельців сьогодні саме та темна ніч, в яку найяскравіше світять зорі, але лише для тих, хто знайде час та сили підвести голову і подивитися в небо. Не втрачайте надію і не здавайтесь, яким би страшним місцем не здавався б сьогодні світ.

Близнюки. Вісімка посохів

Близнюкам доведеться вирішувати, продумувати і планувати просто на бігу. Тому що все сьогодні відбувається дуже швидко, і можна або очолити цей раптовий колективний забіг, або плестися у хвості, але зовсім не взяти участі не вийде.

Рак. Смерть

Щось нове ось-ось почнеться в житті Раків, але щоб це сталось, щось старе має піти з неї. Як мінімум, можна провести ревізію одягу і позбутися того, з чого ви виросли. Як максимум, так само можна чинити з усім – людям властиво виростати ще й з музики, думок, компаній – з усього.

Лев. Перевернута Десятка мечів

У гороскопі на 31 липня за картами таро для Левів сьогодні лише одна хороша новина – нарешті п’ятниця. Як би ви не втомились, завтра можна буде відпочити, набратися сил, а потім пробувати прожити робочий тиждень ще раз, краще, бережніше до себе.

Діва. Відлюдник

У Дів сьогодні такий особливий день, він як якийсь місячних духовний рітріт на Гоа, але тільки він тут і лише сьогодні. Хай це вас не бентежить. Все одно занурьтесь у себе і добре запам’ятайте все, що там побачите.

Терези. Перевернута Двійка посохів

Терези бояться порушити статус кво і тому обирають не робити нічого, не хитати уявний човен, просто утримувати ситуацію такою, як вона є. Це не найкраща стратегія, тим більше, що в її серці – не якесь врівноважене рішення, а звичайний страх змін.

Скорпіон. Вісімка мечів

Здається, Скорпіони потрапили до пастки і не знають, як з неї вибратись, зберегти обличчя і не втратити те, що їм дороге. Гороскоп на 31 липня нагадує про всяк випадок, що більшість пасток в реальному житті лише здаються пастками. Спробуйте подивитися на ситуацію зі сторони. Можливо, вирішити її можна кількома словами.

Стрілець. Вісімка чаш

Така п’ятниця, що все в ній обридло. Звичні справи пригнічують, розваги змушують скучати, не хочеться нічого. Саме це нічого Стрільцям і може допомогти. В пошуках того, що викличе цікавість, залиште на час те, що стало занадто звичним, і робіть, слухайте, їжте те, що ігнорували ранішею

Козеріг. Перевернута Шістка пентаклів

Будь-яка допомога, які вам сьогодні нададуть – це не допомога, а послуга, за яку доведеться ще довго ходити в боржниках. Якщо це не те, чого ви хочете, постарайтесь з усіма, навіть найдрібнішими, справами справлятись самостійно.

Водолій. Перевернута Дев’ятка чаш

Водолеї почуваються так, ніби вперше в житті вилили усі, геть усю воду. Втома і внутрішня порожнеча пригнічують. Думайте про це як про акумулятор, що сів, і сплануйте прийдешні вихідні так, щоб не напружуватись, а заряджатися.

Риби. Четвірка чаш

Риб хтось ніби запустив до нудного акваріуму, поки все радісно плескочуться в сусідньому веселому басейні. Складно і образливо почуватися зайвими, здається, що вас навмисно ігнорують. Але навряд чи це так. Просто бувають такі дні, які потрібно провести в спокої та апатії. Завтра все буде краще.

Гороскоп на серпень

Українська астролог Марина Скаді поділилася із Фактами ICTV докладним гороскопом на серпень 2020 та розповіла, чого варто очікувати всім знакам зодіаку.

У перших числах серпня ситуація буде доволі напруженою, однак у другій половині місяця буде багато приємних сюрпризів, люди відчують піднесення, радість та повноту щастя.

Уран, планета революцій, несподіваних оновлень і вищого розуму, переходить у фазу ретроградного руху. Ця планета символізує прагнення вирватися з обмежень і умовностей.

Джерело: А як вам такий розклад