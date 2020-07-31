Гороскоп на тиждень, з 3 до 9 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 3 до 9 серпня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Тиждень починається з повного місяця у Водолії, який буде 3 серпня о 18.59 ‒ це початок третьої чверті місячних фаз. Напередодні повного місяця і день після нього, у багатьох людей можливі емоційні зриви, безсоння. Все виходить на поверхню. Це пік реалізації життєвих енергій. Повний місяць відбувається за опозиції Сонця і Місяця. Принцип опозиції ‒ це необхідність розуміння того, що потрібно людині. Тут можна зрозуміти, що навколо повинно бути, які ресурси потрібні, щоб максимально продемонструвати себе і отримати задоволення.

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В повний місяць починати нові справи не варто. Повний місяць ‒ момент, коли енергія зростання змінюється спадом. У цей час енергії течуть від зовнішнього середовища всередину. Є сенс зайнятися освітою ‒ знання засвоюються легко. Можна завершити будь-які справи, але не беріться за великі проекти. А ось борги можна роздавати, це не вдарить по вашому гаманцю, бо буде компенсація із зовнішніх джерел. Справи, які почалися в перші дні після молодика, досягають максимального розвитку. Якщо ви затіяли щось одразу після молодика, то до повного місяця ви досягнете результату.

Гороскоп для Овнів

Не пропустіть можливість втілити свої ідеї в реальність. Розмови призводять до дій, які в свою чергу надають особливої цінності словам. Гарний час для підготовки планів та інструкцій, відряджень. Письмова робота, публікації чого-небудь будуть вдалими. Також успішними будуть медичні процедури, отримання потрібної інформації, консультації щодо здоров’я. У цей період подбайте про себе: зробіть стрижку, пройдіть курс масажів. Єдина реальна загроза успіху ‒ безліч розмов і відсутність бажання працювати.

Гороскоп для Тельців

Питання пов’язані з родичами, сусідами, а також ближні поїздки і робота з документами стануть актуальними. У цей час можуть виникати ситуації, коли доводиться робити не те, що хочеш. Дуже важливо стримувати себе в емоціях, не дратуватися через дрібниці. Щоб усунути ці негативні тенденції, можна зайнятися активним відпочинком, зустрітися з братами і сестрами, з’їздити до батьків або відвідати цікаві місця, море. Тельцями у цей період легко маніпулювати, але не підкоряйтесь чужій волі. Можливі порушення сну, з’являється схильність до самотності ‒ частіше це втеча від самих себе.

Гороскоп для Близнюків

Приготуйтеся до клопотів і до того, що ваші інтереси поширяться на різні сфери діяльності. Розмов, ідей та інформації буде багато. Час і сили витрачаются на поїздки і роботу за комп’ютером. З’явиться необхідність вирішувати питання, пов’язані з механічним і електричним обладнанням для дому та офісу. Вам буде легше займатися літературною творчістю і висловлюватися, встановлювати контакти. У цей період ви зможете засвоїти ефективніші методи, ваші ідеї і думки будуть сприйняті з ентузіазмом. Новини та інформація виявляться важливими для вас.

Гороскоп для Раків

Велика частина паперової роботи, зустрічей і суперечок у цей період зачіпатимуть фінанси та інші пріоритетні питання. Обставини можуть вимагати від вас захисту інтересів. Може бути переглянута система ваших цінностей і змінитися пріоритети. У грошових справах може бути виявлена і виправлена помилка, що піде вам на користь. Поїздки в цей час зазвичай пов’язані з грошима або здоров’ям, зміцненням імунітету. Складнощі, що виникають протягом місяця, пов’язані з помилками в рахунках, банківських операціях. У будь-якому випадку, посилюється інтерес до фінансових справ, мислення стає практичнішим, з’являються нові ідеї.

Гороскоп для Левів

Обставини зачіпають інформацію про вас. Навколишні говорять про вас, обговорюють вашу зовнішність, риси характеру або ж зачіпають ці питання в розмові з вами. Вас можуть перевіряти на психологічну стійкість, можете відчути нервозність і дратівливість, але не показуйте це, тримайтеся гідно, проявляйте спокій. Під час розмов можуть бути підняті питання, на які ви хотіли б відповідати, не варто різко реагувати. Обставини, з якими ви зіткнетеся, дають можливість проявити свої найкращі якості, вдатися до якихось практичних дій.

Гороскоп для Дів

Успіх вашої діяльності залежить від індивідуального підходу в роботі, здатності приховувати свої думки та ідеї в цей період. Можливий збір інформації про минуле і контакти з людьми з вашого минулого. Інформація, яку ви отримаєте, може містити тонкі натяки або прихований сенс, зрозумілий лише вам. Довіряйте своїй інтуїції, не бійтеся мріяти. Можливі таємні поїздки і контакти з незнайомими людьми. У цей час ви можете також знайти інформацію, яку раніше від вас приховували. Краще не афішувати ваші думки та ідеї, інакше, обов’язково знайдеться той, хто забезпечить вам перешкоди.

Гороскоп для Терезів

Не дозволяйте маніпулювати собою, проявляйте усвідомленість у взаєминах і не поспішайте робити висновки. Нові знайомства виявляться не такими вже й перспективними. Небезпека в тому, що будь-який маніпулятор здається вам зараз дуже привабливим і тим, хто заслуговую на довіру. Але, з часом, рожеві окуляри доведеться зняти. У цей час виникає багато ситуацій, які змушують проявляти активність в питаннях, пов’язаних з партнерством. Обставини складаються так, що ви змушені брати відповідальність не лише за себе, але і за інших, в результаті зможете стати лідером якої-небудь групи.

Гороскоп для Скорпіонів

Відчуваєте приплив життєвої енергії, але фінансові ресурси витрачаються імпульсивно. Емоційний підйом, стійкість до переживань, стан бадьорості духу і фізичної витривалості відчуває більшість. У цей період вас можуть перевіряти на стійкість до стресів. У будь-якому випадку, вас помічають, цілком можливо, керівництво доручить вам дуже важливу роботу, з якої впоратися зможете тільки ви. Зараз ви можете багато чого домогтися для себе, тому не варто відволікатися на тих, хто відверто хоче вас використати. Якщо ви хочете стати лідером, проявити свої організаторські здібності, то в цей період складуться сприятливі обставини для цього.

Гороскоп для Стрільців

Вирішенню важливих питань може допомогти інтуїція. Якщо ви давно збиралася поговорити з партнером про що щось важливе, то цей тиждень для цього підходить. Можуть стати актуальними питання аліментів, спадщини, розподілу бюджету. Період сприятливий для наведення ладу в офісі, зміни його зовнішнього вигляду, а також стилю і методів роботи та стосунків зі співробітниками. Сприятливий день для укладання угод з нерухомості, у сфері послуг. Вдало проходять переговори зі спонсорами, впливовими особами. Сприятливі далекі відрядження, вирішення фінансових питань.

Гороскоп для Козерогів

Не вплутуйтеся в авантюрні проекти, непрозорі фінансові угоди. Контакти з широкою публікою допоможуть вирішенню деяких робочих питань. Є схильність до переведення деяких ділових стосунків у романтичне русло. Відмінно виходить інтелектуальна робота – освоєння комп’ютерних програм, робота з електроприладами, заняття математикою. Слушна нагода для придбання офісної та побутової техніки. Можна сподіватися на хороший контакт з впливовими людьми, представниками органів влади, фінансову підтримку. Відмінний час для того, щоб налагодити стосунки з батьками або літніми родичами.

Гороскоп для Водоліїв

У вирішенні життєвих завдань набагато більше користі принесуть підказки підсвідомості, ніж логіка, але робити відповідальні, доленосні кроки протягом цього тижня, не рекомендується. У цей час також вас може наздогнати карма за події минулого. Сприятливий період для повернення боргів. Якщо вам потрібна допомога, то підтримка, зазвичай, приходить з несподіваного боку. Важливо керувати своїми емоціями і враховувати інтереси близьких людей. Вас будуть оточувати суперечки, тому будьте обачними у висловлюваннях. Будьте обережні під час роботи з інструментами, гострими предметами.

Гороскоп для Риб

Вам легше буде пристосовуватися до ситуації, ніж протестувати. Це позначається на всіх сферах життя, зокрема фінансовій: активність знижується, з’являється бажання перекласти вирішення важливих питань на кого-то другого. Період не підходить для інтелектуальної діяльності, але активізуються творчі здібності. Люди, залучені до мистецтва, будуть себе відчувати себе прекрасно. Вдалими будуть поїздки на відпочинок, а також виступи перед публікою. Громадським діячам та ораторам вдається донести до публіки те, що вони хочуть сказати або показати через свою творчість.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.